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"المتابعة" تنظم وقفة احتجاجية على تواطؤ الشرطة في يافا

تاريخ النشر: 29/05/2019 - 15:20

"المتابعة" تنظم وقفة احتجاجية على تواطؤ الشرطة في يافا
من الوقفة الاحتجاجية بيافا، اليوم (تصوير "عرب 48")
عرب ٤٨/ ضياء حاج يحيى

نظمت لجنة المتابعة العليا، بعد ظهر اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي للشرطة في مدينة يافا، في إطار النشاطات الكفاحية ضد تواطؤ الشرطة، أمام استفحال الجريمة في المجتمع العربي.

وشارك في الوقفة الاحتجاجية العشرات من الناشطين وكوادر الأحزاب والحركات السياسية بالمجتمع العربي ورئيس لجنة المتابعة ونواب من "تحالف الموحدة والتجمع" و"الجبهة والعربية للتغيير" وعدد من رؤساء وأعضاء السلطات المحلية واللجان الشعبية.

ورفع المحتجون لافتات ضد العنف والجريمة، كذلك لافتات تحمّل الشرطة المسؤولية في عدم اجتثاث العنف والجريمة من البلدات العربية. كما رددوا هتافات تطالب الشرطة بجمع السلاح المنتشر في المجتمع العربي. 

وأقر الاجتماع الطارئ الذي عقدته سكرتارية لجنة المتابعة العليا، وسكرتارية اللجنة القطرية للرؤساء الذي عقد، يوم الثلاثاء قبل الماضي، في بلدية باقة الغربية، سلسلة من النشاطات، من أجل خلق حالة ضغط على الشرطة ومؤسسة الحكم، لملاحقة الجريمة المستفحلة في المجتمع العربي. 

25 عربيا ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام الجاري

قُتل في المجتمع العربي بالبلاد منذ مطلع العام الجاري 2019 ولغاية اليوم، 25 شخصا بينهم 6 نساء وذلك في جرائم قتل مختلفة، آخرهم الشاب عميد الجش (25 عاما) في جريمة إطلاق نار بقرية عرعرة بالمثلث الشمالي، بعد منتصف الليلة الماضية.

ولم يُراع القتلة حرمة شهر رمضان، إلى جانب فقدانهم إنسانيتهم بسلب أرواح وحياة الضحايا، ليتواصل نزيف الدم في البلدات العربية، حيث قتل منذ مطلع رمضان 6 أشخاص من الناصرة وطمرة وباقة الغربية ودالية الكرمل والرملة وعرعرة، ناهيك عن تسجيل إصابات وأضرار في جرائم إطلاق نار وأعمال عنف أخرى. 

أسماء ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام

وسقط في جرائم القتل منذ 1.1.2019 كل من: ساهر محاميد من أم الفحم، عدي عبد الحي من الطيرة، أشرف فضيلي من الطيرة، رمزي حماد من يافا، حسيب موسى من الناصرة قتل في كريات طبعون، شادي ناصر من الطيرة، سوار قبلاوي من أم الفحم قتلت في تركيا، ثابت الباز من اللد، محمد أبو زينة من سالم، علي طه من كفر قاسم، ديانا أبو قطيفان من اللد، غانم حناوي من اللد، ذياب أبو هزاز من الرملة، آية مصاروة من باقة الغربية قتلت في أستراليا، سوزان وتد من باقة الغربية، سالم الفقير من اللد، غسان عوكل من شفاعمرو الذي قتل بجريمة إطلاق نار، والشاب حماد توفيق العتايقة من مدينة رهط الذي قتل في جريمة طعن، نجلاء العموري من اللد، توفيق زهر من الناصرة، وسام ياسين من طمرة، وأحمد ضراغمة من باقة الغربية، ودانيال حلبي من دالية الكرمل، وانتصار عيسوي من الرملة، وعميد الجش من عرعرة. 

جرائم بلا عقاب

ويعاني المواطنون العرب في البلاد من انعدام الأمن والأمان في ظل استشراء آفة العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في محاربة هذه الظاهرة وجمع السلاح.

وأضحت الجريمة بلا عقاب عندما تكون الضحية من المجتمع العربي، إذ ساهم عجز الشرطة عن فك رموز غالبية جرائم القتل بأن تكون الغالبية العظمى من جرائم إطلاق النار التي تسجل وتوثق بالبلاد من نصيب البلدات العربية.

تواطؤ الشرطة

وأمام هذه الجرائم والعنف، تواصل الشرطة التحريض على المجتمع العربي، وللتهرب من المسؤولية تحمل الضحية مسؤولية ما تزعم أن ارتفاع معدلات العنف والجريمة يعود أيضا لعدم استعداد المجتمع العربي للتعاون مع الشرطة في فك رموز الجرائم، مشيرة في ردها على تسجيل جرائم إطلاق النار في كثير من الأحيان في البلدات العربية، ومعظمها في سياق صراعات داخلية والتي ترتقي إلى أعمال عنف.

وتتهم القيادات العربية الشرطة بالتواطؤ مع العنف والجريمة في المجتمع العربي

فوضى السلاح

وكان مراقب الدولة الإسرائيلي قد ذكر في تقرير خاص أصدره في شهر آب/ أغسطس الماضي، أن أجهزة الأمن، وخاصة الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك)، فشلت في منع انتشار واستخدام السلاح غير المرخص في المجتمع العربي، الأمر الذي كان له الأثر الهائل على ارتفاع نسبة الجريمة في الشارع العربي.

ووفقا للمراقب، فإن 1236 رجلا وامرأة في المجتمع العربي قُتلوا في الأعوام 2000 وحتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2017. وخلال العام 2016 قُتلت 30 امرأة عربية، أي 42% من مجمل النساء اللاتي قُتلن في ذلك العام في إسرائيل.

تجدر الإشارة إلى أنه قُتل في العام الماضي 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة.

 

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#العنف والجريمة
#جرائم القتل
#لجنة المتابعة
#يافا
#وقفات احتجاجية

"المتابعة" تنظم وقفة احتجاجية على تواطؤ الشرطة في يافا

"المتابعة" تنظم وقفة احتجاجية على تواطؤ الشرطة في يافا

"المتابعة" تنظم وقفة احتجاجية على تواطؤ الشرطة في يافا

"المتابعة" تنظم وقفة احتجاجية على تواطؤ الشرطة في يافا

"المتابعة" تنظم وقفة احتجاجية على تواطؤ الشرطة في يافا

"المتابعة" تنظم وقفة احتجاجية على تواطؤ الشرطة في يافا

"المتابعة" تنظم وقفة احتجاجية على تواطؤ الشرطة في يافا

"المتابعة" تنظم وقفة احتجاجية على تواطؤ الشرطة في يافا

"المتابعة" تنظم وقفة احتجاجية على تواطؤ الشرطة في يافا

"المتابعة" تنظم وقفة احتجاجية على تواطؤ الشرطة في يافا

"المتابعة" تنظم وقفة احتجاجية على تواطؤ الشرطة في يافا

"المتابعة" تنظم وقفة احتجاجية على تواطؤ الشرطة في يافا

"المتابعة" تنظم وقفة احتجاجية على تواطؤ الشرطة في يافا

"المتابعة" تنظم وقفة احتجاجية على تواطؤ الشرطة في يافا

"المتابعة" تنظم وقفة احتجاجية على تواطؤ الشرطة في يافا

"المتابعة" تنظم وقفة احتجاجية على تواطؤ الشرطة في يافا

"المتابعة" تنظم وقفة احتجاجية على تواطؤ الشرطة في يافا

من عرب 48

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