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إصابة 5 أشخاص دهسًا في الطيرة ويركا

تاريخ النشر: 10/08/2019 - 23:21

إصابة 5 أشخاص دهسًا في الطيرة ويركا
من حادث الطيرة
عرب ٤٨

أصيب 5 أشخاص بجراح متفاوتة، مساء السبت، في حادثي طرق منفصلين بالطيرة ويركا.

الطيرة: إصابة 3 فتية دهسًا

ففي الطيرة، أصيب 3 فتية (16 عامًا) بجراح متوسطّة وطفيفة، بعد تعرّضهم للدهس أثناء ركوبهم على دراجات هوائيّة في شارع 24 شمالي، مساء السبت.

ونقل المصابون إلى مشفى "مئير" في كفار سابا لتلقيّ العلاج.

ويأتي الدهس، السبت، بعد يوم من مصرع فتاة من اللد دهسًا في الطيرة، أثناء شرائها ملابس العيد.

يركا: إصابة شقيقين بحادث طرق ذاتي

وفي يركا، أصيب شقيقان (22 و19 عامًا)، بعد اصطدام سيارتهما بشجرة.

وقالت مصادر طبيّة إن أحد الشابين أصيب بجراح خطيرة، بينما أصيب الآخر بجراح متوسّطة.

ونقل الشابان إلى مشفى نهاريا لتلقّي العلاج.


#الطيرة
#يركا
#دهس

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