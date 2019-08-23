طوبا الزنغرية: إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار

أصيب شاب صباح اليوم، الجمعة، بإصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار وقعت في قرية طوبا الزنغرية.

وجاء أن الشاب يبلغ من العمر 26 عاما، وتم نقله إلى مستشفى "زيف" في مدينة صفد، بعد تقديم الإسعافات الأولية له.

ولم تتضح بعد خلفية إطلاق النار، كما لم ترد أية أنباء عن اعتقال مشتبه بهم في الجريمة.

يشار في هذا السياق إلى أن طوبا كغيرها من بلدات عربية كثيرة تعاني من تفشي آفة العنف. وكانت القرية قد شهدت أعمال عنف خطيرة في شباط/ فبراير الماضي، اعتقل في أعقابها 13 شخصا من القرية على خلفية الاشتباه بضلوعهم في أعمال العنف.