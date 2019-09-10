كفر برا: إصابة خطيرة لعامل داخل مصنع

أصيب عامل (40 عاما) بجروح خطيرة أثناء عمله داخل مصنع في قرية كفر برا، بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وأفاد الناطق بلسان مركز "نجمة داوود الحمراء" أنه تلقى بلاغا قرابة الساعة 13:25 حول إصابة عامل بغرض ثقيل في مصنع بكفر برا.

وقدم الطاقم الطبي الذي استُدعي إلى المكان الإسعافات الأولية للعامل المصاب والذي وصفت جراحه بالخطيرة، وأحيل لاستكمال العلاج في مستشفى "مئير" في مدينة كفار سابا مع إصابات خطيرة في القسم السفلي من جسمه.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.