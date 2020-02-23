كسيفة: لا أعراض لكورونا بين طلاب مدرسة الفاروق

أعلن مجلس كسيفة المحلي في منطقة النقب، جنوبي البلاد، أنه لم يتزامن وجود طلاب من مدرسة "الفاروق" بالقرية مع مجموعة السياح الكوريين بعد تشخيص عدد منهم بالإصابة بفيروس كورونا المستجد كانوا قد زاروا البلاد في وقت سابق من الشهر الجاري.

وصرح رئيس مجلس كسيفة المحلي، المحامي عبد العزيز النصاصرة، أنه "تم تقصي المعلومات من وزارة الصحة والتي مفادها أن مجموعة السياح الكوريين (المصابة) تواجدت بين الساعات 8:00-11:00 صباحا بينما طلاب الفاروق تواجدوا في الموقع الساعة ".

ونوه أن "هناك مجموعة أخرى من الكوريين والأجانب (غير حاملة لفيروس كورونا) كما وردنا من وزارة الصحة كانت في المكان حين تواجد الطلاب في متسادا فلا داعي للقلق".

وذكرت مدرسة الفاروق أنها نظمت يوم 2 شباط/ فبراير الجاري رحلة مدرسية لطلاب طبقة العواشر لمنطقة متسادا وصادف وجودهم مع وجود مجموعة من الكوريين في نفس المكان.

وصرح مدير المدرسة، عودة العمور، أن "وزارة الصحة أعطت تعليمات لكل من تواجد في ذلك المكان، ولكن ليس في نفس الوقت. ليس لطلاب مدرسة الفاروق أي أعراض مباشرة لوباء كورونا. وبهذا نطمئن الأهالي أن أولادنا لم يتواجدوا معهم في نفس الوقت".