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كفر مندا: فشل المصادقة على ميزانية المجلس المحلي

تاريخ النشر: 23/02/2020 - 08:38

كفر مندا: فشل المصادقة على ميزانية المجلس المحلي
جلسة مجلس كفر مندا، مساء أمس
عرب ٤٨

فشل مجلس كفر مندا المحلي في المصادقة على ميزانية العام الجاري 2020 بفارق صوت واحد.

وعقد مجلس كفر مندا المحلي جلسة خاصة لإقرار اقتراح ميزانية العام 2020 مساء أمس، السبت.

وقام رئيس المجلس المحلي، مؤنس عبد الحليم، بعرض الميزانية أمام أعضاء المجلس للتصويت، وصوت لصالح إقرار الميزانية 6 أعضاء فيما عارضها 7 أعضاء.

يذكر أنه جرى في نهاية الجلسة تحديد موعد آخر لعقد جلسة أخرى لمناقشة اقتراح الميزانية يوم 4 آذار/ مارس المقبل.

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#كفر مندا
#ميزانيات
#سلطات محلية

كفر مندا: فشل المصادقة على ميزانية المجلس المحلي

كفر مندا: فشل المصادقة على ميزانية المجلس المحلي

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