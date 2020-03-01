  2. محليات
  3. أخبار محلية

طمرة: اقتلاع صرافين آليين بواسطة جرافة

تاريخ النشر: 01/03/2020 - 09:20

طمرة: اقتلاع صرافين آليين بواسطة جرافة
من المكان في طمرة، صباح اليوم (عرب 48)
عرب ٤٨ / إيناس مريح

اقتلع جناة مجهولون صرافين آليين بواسطة جرافة في مدينة طمرة، فجر اليوم الأحد.

وفي التفاصيل، استخدم لصوص جرافة لاقتلاع صرافين آليين في فرع بنك العمال "هبوعليم" في طمرة، ما تسبب بأضرار جسيمة بالمكان.

ولم يُعرف بعد إذا ما كان المشتبهون قد سرقوا أموالا من الصرافين الآليين أم لا.

هذا، واستدعيت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقا في ملابسات الجريمة، وباشرت بالتمشيط بحثا عن المشتبهين، غير أنها لم تعلن عن أي اعتقالات تذكر.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#طمرة
#سطو
#جرافة
#صراف آلي

حوارات

د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله
د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله

2020-02-29

د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية
د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية

2020-02-22

د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي
د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي

2020-02-15

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الطيبة: قتيلة في جريمة إطلاق نار
الطيبة: قتيلة في جريمة إطلاق نار

2020-03-01

إضراب في بلدية قلنسوة احتجاجا على العنف والجريمة
إضراب في بلدية قلنسوة احتجاجا على العنف والجريمة

2020-03-01

حالة الطقس: أجواء غائمة وأمطار متفرقة
حالة الطقس: أجواء غائمة وأمطار متفرقة

2020-03-01

الأكثر قراءة

كورونا المستجد قد يصيب 70% من البشر

كورونا المستجد قد يصيب 70% من البشر

2020-02-29
المستوى الأدنى: تراجع المؤشرات الصناعية في الصين

المستوى الأدنى: تراجع المؤشرات الصناعية في الصين

2020-02-29
كينيا تحمي حميرها من القتل بهدف الطب

كينيا تحمي حميرها من القتل بهدف الطب

2020-02-29
تشيلسي يتعادل خارجيا أمام بورنموث

تشيلسي يتعادل خارجيا أمام بورنموث

2020-02-29
كورونا: فريق دراجين إسرائيلي عالق في أبو ظبي

كورونا: فريق دراجين إسرائيلي عالق في أبو ظبي

2020-02-29