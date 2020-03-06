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الرملة: إصابتان إحداهما خطيرة بجريمة طعن

تاريخ النشر: 06/03/2020 - 19:57

الرملة: إصابتان إحداهما خطيرة بجريمة طعن
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨

أُصيب شابّان بجريح متفاوتة، إثر جريمة طعن تعرّضا لها، في مدينة الرملة، مساء اليوم الجمعة.

وجاء في التفاصيل أن الشابين تعرضا للطعن في شارع "بن تسفي" في الرملة، ما أسفر عن إصابة أحدهما بجروح خطيرة فيما وُصِفَت جراح الآخر بالمتوسطة.

وقّدم طاقم طبي وصل إلى المكان الذي ارتُكبت فيه الجريمة، حيث قدّم الإسعافات الأولية للمُصابيْن، وقام بنقلهما لمشفيَي "أساف هروفيه" و"تل هشومير" لاستكمال تلقّي العلاج.

وشرعت الشرطة بالتحقيق لمعرفة حيثيات الجريمة التي لم تُعرَف خلفيّتها بعد، كما لم تُعلن الشرطة عن اعتقال أي مشتبهٍ بهم.

وشهد اليوم الجمعة كذلك، إصابة شخص (62 عاما) من قرية كابول، بجروح وصفت بأنها بين المتوسطة والطفيفة، إثر تعرضه لعيارات نارية أطلقها مجهولون بالقرب من منزل سكني.

ونُقل المصاب إلى مستشفى "رمبام" بحيفا لتلقي العلاج. واستدعيت الشرطة إلى المكان وفتحت ملفا للتحقيق وجمعت الأدلة والحيثيات من المكان.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#جريمة طعن
#الرملة
#العنف في المجتمع العربي

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