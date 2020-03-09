سخنين: إصابة شابة في حادث دهس

أصيبت شابة (25 عاما) من سكان قرية كوكب أبو الهيجاء في حادث دهس من قبل سيارة خصوصية في الشارع الرئيسي بمدينة سخنين، بعد ظهر اليوم الإثنين.

وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصابة، وهي تعاني من جروح وصفت بأنها متوسطة في القسم العلوي من جسدها.

وأحيلت المصابة، على وجه السرعة، بسيارة الإسعاف إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا لاستكمال العلاج. وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث.

ومما يذكر أن الطفلة جنى صالح حسنين لقيت مصرعها دهسا في قرية عبلين بعد ظهر يوم الجمعة الماضي.

ويُستدل من تقرير نشرته جمعية "أور يروك" (ضوء أخضر) أن 88 شخصا من المشاة لقوا مصارعهم في حوادث الطرق في جميع أنحاء البلاد، والغالبية العظمى منهم أي 61 منهم لقوا مصارعهم في منطقة المدن في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي 2019.

ووفقا للتقرير، "تُعرف منطقة المدن بأنها ساحة معروفة بتعرض المشاة للإصابات وبالتالي من بين 32,700 شخصا من المشاة الذين أصيبوا في حوادث خلال العقد الماضي (2010-2019) أصيب حوالي 31,100 في منطقة المدن".