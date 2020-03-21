طلاب عرب عالقون في إيطاليا

ناشد طلاب عرب يدرسون في إيطاليا، قيادة المجتمع العربي والنواب العرب في الكنيست بمساعدتهم لتأمين طريق عودتهم إلى البلاد، وكان قد أعلن نواب عرب في وقت سابق عن جهودهم لتنظيم رحلتي طيران لإنقاذ الطلاب العرب العالقين في إيطاليا التي تشهد أزمة تفشي وباء كورونا، لكن الأمر لا زال عند حد الجهود وتبقى الكثير من الأسئلة مفتوحة تبحث عن إجابة.

ويطالب الطّلاب بالمساعدة في إجراءات السفر في ظل أمر منع السفر إلا بتصريح من الشرطة داخل المدن الإيطالية مما يصعب على المئات من الطلاب الوصول للمطار. وعلى إثر هذه الحالة التقينا في موقع "عرب 48" بعدد من الطلاب العرب الذين يدرسون في إيطاليا وبأهالي طلاب من البلاد.

باسل مريح

وفي حديث لموقع "عرب 48" مع طالب الطب باسل مريح من مدينة طمرة، والذي يدرس في مدينة روما، قال مريح إن "حالة من الارتباك الشديد يشهدها الطلاب بسبب عدم وضوح الأمور المتعلقة بالعودة إلى البلاد".

وأضاف طالب الطب أنه يعيش عزلة صحية كباقي المواطنين في المدينة لكن صعوبته مضاعفة لكونه أجنبي، واستطرد قائلًا إن "الطعام نفذ من غالبية المتاجر اليوم، ولا يمكننا الخروج من المنزل إلا بتصريح خاص نبرزه للشرطة المتواجدة في الشارع، وتم الإعلان عن طائرتين لإعادة الطلاب من إيطاليا إلى البلاد، وتكلفة الرحلة 500 دولار للطالب ويجب مساعدتنا".

وتابع مريح قائلًا، إن "التفاصيل الصغيرة التي نعاني منها تكمن في كيفية الوصول إلى المطار في ظل الأوامر التي تقضي بوجود تصريح خاص يسمح لنا بدخول المطار أو الخروج بالمواصلات في المدينة، وبطبيعة الحال لا يوجد مواصلات عامة بسبب كورونا، وسنضطر الاستعانة بشركات نقل خاصة والتي بالإضافة لشرطها بإظهار تصريح من الشرطة يسمح لنا بالتنقل، سيكلفنا الأمر الكثير من المبالغ عند استخدام هذه المواصلات".

شهاب خطيب

وقال الطالب شهاب خطيب من عين ماهل، وهو طالب طب سنة ثالثة في جامعة كالياري في إيطاليا، إننا "نلتزم بالأوامر الإجبارية في الحجر الصحي، ولا يمكننا الخروج إلا بتصريح الشرطة، وقد تواصلت مع مجموعة الطلاب على ‘واتساب‘ مع أهال لطلاب حاولوا مساعدتنا في العودة للبلاد وطُلب منا إرسال رقم جواز السفر، وبعض التفاصيل عنا، ولكننا لم نحصل على العديد من التوضيحات والإجابات".

وقال خطيب، إنه "بالإضافة للضغط النفسي الذي نعيشه في إيطاليا بسبب كورونا، تتصاعد مخاوفنا من احتمال عدم تمكننا من التحاق التسجيل للرحلات المغادرة لعدم وضوح عدة أمور مثل؛ تكلفة الرحلة التي هبطت خلال ساعة من 1800 دولار إلى 500 دولار باتجاه واحد، ويبقى هذا المبلغ باهض جدًا".

وأضاف خطيب، أن "النقطة الثانية والمقلقة لنا هي كيفية التنقل الداخلي بين مطارات إيطاليا، لأن الطيران غير متوفر بشكل دائم، والأمر الأهم هو وضعنا الصحي وحمايتنا من أية عدوى قد نتعرض لها أو نُعرض الآخرين لها، ماذا ومن ينتظرنا في مطار تل أبيب وما هي الإجراءات المفروضة علينا هناك، وعلى هذا نطلب من أعضاء الكنيست الذين أعلنوا عن وجود طائرتين للعودة أن يوفروا لنا الإجابات والدعم والحلول لهذه المشاكل".

وتحدثت طالبة طب عام وهي تدرس وأختها في محافظة كلابريا في جنوبي إيطاليا لموقع "عرب 48"، وطلبت عدم نشر اسمها في التقرير لظروف خاصة بها، وقالت إنه "لقد تم إنشاء مجموعة على ‘واتساب‘ والتي تضم أسماء الطلاب في إيطاليا للتواصل وللتعاون لأجل تسهيل العودة للبلاد في ظل الأوضاع الكارثية التي تشهدها إيطاليا بسبب وباء كورونا".

(أ ب)

وأضافت الطالبة قائلة، إنهم "أعلنوا في المجموعة عن رحلة باتجاه واحد من روما وميلانو إلى مطار تل أبيب بتكلفة 1800 دولار، لكن الطلاب اعترضوا على هذا المبلغ المكلف إلى أن تم التخفيض حتى 500 دولار خلال ساعات معدودة فقط، والصعوبة الإضافية التي أواجهها أنني وأختي بحاجة للسفر في رحلة طيران داخلية التي قد تكلفنا الكثير في هذه الفترة، وليس مؤكدًا بعد أن يكون طيران داخلي أصلًا، وبهذا قد تكلفنا رحلة العودة إلى البلاد أكثر من 1000 يورو، وأعتقد بأن الدولة مسؤولة عن إعادة رعاياها إلى البلاد في حالات الطوارئ كما فعلت مع مواطنين في مناطق أخرى من العالم".

(أ ب)

وتابعت الطالبة أن "الأوضاع في إيطاليا واضحة للجميع من حيث الصعوبات التي تواجه الدولة والمواطنين هنا، فما بالكم بطلاب طب، مع ارتفاع عدد المصابين والموتى الأمر الذي يضعنا في تأثير نفسي مخيف بأننا قد نكون ضمن هذه الناس المصابة لا سمح الله، لذلك نطلب عدم استغلالنا كطلاب بل دعمنا خاصة في ظل الضغط النفسي بسبب ارتفاع عدد المصابين بكورونا بالآلاف بشكل يومي، وعدم استغلال الوضع السيئ الذي نعيشه للمصلحة المادية، نحن مغتربون لأجل العلم نعيش في حجر صحي بتوتر ودراسة غير ناجعة بسبب الأوضاع النفسية السيئة، مطلبنا هو الدعم لنعود لوطننا".

وأشار زيدان مريح وهو والد لطالب طب يدرس في إيطاليا إلى أنه "تم إعلامهم عن وجود طائرات اثنتين من ميلانو وروما، ولكن ليس لدينا علم عن تفاصيل الرحلة من حيث وزارة الصحة، وكيف يتم التنقل من البيت للمطار وهل يتم ملاءمة السفر لعدم تعرض الطلاب للعدوى".

زيدان مريح

واختتم زيدان مريح قوله عن الأخبار التي تفيد بأن "الطلاب سيكونون في حجر صحي إجباري في فندق أم في البيت، إن الرحلة في موسم السياحة تكلّف 100 يورو، والمفروض بهذا الوقت دعم الطلاب ومساعدتهم وليس استغلالهم، وهناك عدم وضوح من حيث كيفية وصول الطلاب من داخل إيطاليا للمطار في روما أو ميلانو، وكذلك عدم وضوح كيف سنحافظ على أبنائنا في رحلة العودة، وكيف نحافظ على أهلنا هنا بالالتزام بتعليمات واضحة من وزارة الصحة أو من جهة رسمية".