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إصابة حرجة لسيدة دُهست بعسفيا وأخرى متوسطة بانقلاب خلاط باطون بدبورية

تاريخ النشر: 02/04/2020 - 21:00

إصابة حرجة لسيدة دُهست بعسفيا وأخرى متوسطة بانقلاب خلاط باطون بدبورية
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨

أُصيبت سيّدة تبلغ من العمر 40 عامًا، بجراح بالغة الخطورة إثر تعرّضها للدهس في بلدة عسفيا، مساء اليوم الخميس.

وقدم طاقم طبي وصل إلى مكان الحادث، الإسعافات الأولية للمصابة، ونقلها إلى مستشفى "رمبام" في حيفا، لاستكمال تلقّي العلاج.

وجاء في التفاصيل أن المُصابة نُقِلَت بعد تخديرها، وتوصيل أجهزة التنفس، علما بأن الإصابات طالت الجزء السفلي من جسدها.

وفي سياق منفصل، تعرّض شاب يبلغ من العمر 30 عاما، لإصابة متوسطة، عقِبَ انقلاب خلاط باطون في بلدة دبورية، مساء اليوم.

وقدم طاقم طبي وصل إلى مكان الحادث، الإسعافات الأولية للمصاب، وتمّ نقله بواسطة مروحية إلى مستشفى "رمبام" كذلك، لاستكمال تلقّي العلاج.

يُذكر أن أغلب ضحايا حوادث العمل في البلاد هم عرب أو أجانب.


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