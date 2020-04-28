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استمرار انخفاض أسعار الوقود في زمن الكورونا

تاريخ النشر: 28/04/2020 - 15:56

استمرار انخفاض أسعار الوقود في زمن الكورونا
(توضيحية)
عرب ٤٨

تواصل أسعار الوقود الانخفاض في العالم والبلاد، منذ عدة أشهر، متأثرة بتداعيات جائحة كورونا وانعكاساتها السلبية على سوق المحروقات وقلة الطلب.

ووفقا لوزارة الطاقة الإسرائيلية فإن جزءا من انخفاض الأسعار، في هذه الأيام، يعود إلى انخفاض في الطلب العالمي للمحروقات في أعقاب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن المزمع أن تنخفض أسعار الوقود مجددا مطلع الأول من شهر أيار/ مايو 2020 الوشيك إثر انخفاض أسعار النفط والوقود في الأسواق العالمية، إذ سينخفض سعر الوقود 10 اغورات لليتر الواحد.

وسيبلغ سعر ليتر بنزين "أوكتان 95" في مسار الخدمة الذاتية 4.79 شيكل، بينما ينضاف في مسار الخدمة الكاملة من قبل أحد عمال محطات الوقود 21 أغورة للتر الواحد. وسيُعمل بهذه الأسعار بدءا من فجر يوم الجمعة المقبل.

يذكر أن أسعار الوقود تُحدد بموجب أسعار النفط في دول حوض البحر الأبيض المتوسط، كما أنها مرتبطة بسعر الدولار، علما أن الضرائب هي الأكثر تأثيرا على أسعار الوقود، والتي تبلغ نسبتها 65% من السعر، وتبقى بدون تغيير حتى لو تراجعت الأسعار في مختلف أنحاء العالم.


#كورونا
#وقود
#فيروس كورونا
#أسعار الوقود
#مستجدات كورونا

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