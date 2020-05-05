3 إصابات بينها خطيرة في حادث طرق قرب طبرية

أصيب 3 أشخاص بجروح إثر تعرضهم لحادث طرق على شارع رقم 92 في منطقة طبرية، صباح اليوم الثلاثاء.

وفي التفاصيل، فإن الحادث نجم عن تصادم بين حافلة وسيارة خصوصية، لأسباب لم تتضح بعد.

وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصابين، وهم: امرأة وشخص آخر، في الخمسينيات من عمريهما، يعانيان من جروح خطيرة في منطقة الرأس، ومصاب آخر وصفت حالته بالطفيفة، وجرى نقله لمستشفى "بوريا" لاستكمال العلاج، فيما جرى نقل المصابين بحالة خطيرة، على وجه السرعة، بواسطة مروحية إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.