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علم أنه مصاب بكورونا وتجوّل في فندق بإيلات

تاريخ النشر: 02/08/2020 - 08:35

علم أنه مصاب بكورونا وتجوّل في فندق بإيلات
صورة الفندق (الموقع الرسمي)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

أبعدت الشرطة، أمس، السبت، رجلا من الشمال تواجد في مدينة إيلات لثلاثة أيام رغم أنه مصاب بفيروس كورونا.

وبحسب الشرطة، فإنّ المصاب تواجد في فندق "كلاب هوتيل"، خصوصًا في البركة.

وغرّمت الشرطة المصاب بـ5000 شيكل لخرقه الحجر المفروض عليها، بينما نقلته قوات من الشرطة من غرفته في الفندق، حيث تواجد برفقة أسرته، إلى السيارة ليعود إلى منزله شماليّ البلاد.

ومن غير المعروف إن كان الشخص تسبّب بإصابة آخرين أو أفراد عائلته بالفيروس، علمًا أن إيلات تشهد ازديادًا في عدد السّياح مؤخرًا بسبب إغلاق المنافذ الخارجيّة وتعطّل حركة الطيران.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#فيروس كورونا
#إيلات
#خرق الحجر
#الحجر المنزلي

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