  2. محليات
  3. أخبار محلية

تمديد اعتقال 3 مشتبهين من جديدة المكر بالاعتداء على امرأة وابنتها

تاريخ النشر: 05/08/2020 - 15:11

تمديد اعتقال 3 مشتبهين من جديدة المكر بالاعتداء على امرأة وابنتها
(توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أعلنت النيابة العامة في البلاد، اليوم الأربعاء، عن نيتها تقديم لائحة اتهام ضد ثلاثة أشخاص من جديدة المكر، وذلك للاشتباه فيهم بالاعتداء على امرأة وابنتها.

ونسبت النيابة للأشخاص الثلاثة الاعتداء على المرأة وابنتها بغاز مسيل للدموع، وسرقة سيارتهما تحت التهديدات بالسلاح، قبل نحو شهر في منطقة الضفة الغربية.

ومددت المحكمة العسكرية في سالم فترة اعتقال الثلاثة لغاية يوم الثلاثاء المقبل.

هذا، ولم تكشف النيابة تفاصيل أخرى حول الاعتداء وأسبابه على المرأة وابنتها.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#جديدة المكر
#العنف ضد النساء
#الضفة الغربية
#تعنيف النساء

حوارات

حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية
حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية

2020-07-25

حوار | تداعيات كورونا الاقتصادية: العرب أول المتضررين وآخر من سيتعافى
حوار | تداعيات كورونا الاقتصادية: العرب أول المتضررين وآخر من سيتعافى

2020-07-18

حوار | لماذا بات كورونا أسرع انتشارا في المجتمع العربي؟
حوار | لماذا بات كورونا أسرع انتشارا في المجتمع العربي؟

2020-07-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اتهام: سائق تسبب بمصرع طفلة في الرملة
اتهام: سائق تسبب بمصرع طفلة في الرملة

2020-08-05

وقفة احتجاجية بالمستشفى الفرنسي في الناصرة
وقفة احتجاجية بالمستشفى الفرنسي في الناصرة

2020-08-05

اتهام منير عمر بجريمة قتل الأب وابنه في زيمر
اتهام منير عمر بجريمة قتل الأب وابنه في زيمر

2020-08-05

الأكثر قراءة

هجمات إسرائيلية على مواقع للنظام في سورية

هجمات إسرائيلية على مواقع للنظام في سورية

2020-08-04
اتهام: حاول قتل زوجته فاحتضنتها ابنتهما لإنقاذها

اتهام: حاول قتل زوجته فاحتضنتها ابنتهما لإنقاذها

2020-08-04
كورونا في المجتمع العربي: 699 إصابة خلال أيام عيد الأضحى

كورونا في المجتمع العربي: 699 إصابة خلال أيام عيد الأضحى

2020-08-04
دياب: ما حصل لن يمر دون حساب وسنعلن حقائق عن المستودع الخطير

دياب: ما حصل لن يمر دون حساب وسنعلن حقائق عن المستودع الخطير

2020-08-04
إدلشتاين: سنرفع الإغلاق في نهايات الأسبوع

إدلشتاين: سنرفع الإغلاق في نهايات الأسبوع

2020-08-04