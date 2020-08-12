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قلنسوة: اتهام شابين بالتحريض على الإرهاب

تاريخ النشر: 12/08/2020 - 18:13

قلنسوة: اتهام شابين بالتحريض على الإرهاب
(صورة توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

قدمت النيابة العامة لمحكمة الصلح في كفار سابا، لائحة اتهام ضد أشرف أبو علي (43 عاما) وضياء تايه (24 عاما)، من سكان مدينة قلنسوة، بالتحريض على الإرهاب وإظهار دعم لمنظمة إرهابية من خلال منشورات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ووفقا للائحة الاتهام، فإن "الشابين نشرا من خلال حساباتهما الشخصية في فيسبوك باللغة العربية، مناشدات وكتابات تحرض على تنفيذ أعمال إرهاب، بالإضافة إلى منشورات تدعم وتشجع أعمال الإرهاب، من ضمنها كتابات تدعم وتشجع منظمات إرهابية منها حماس وكتائب شهداء الأقصى وشخصيات قيادية مثل أحمد ياسين ويحيى عياش".

كما ورد في لائحة الاتهام "على مدار نحو عام ونصف قاما المتهمان بمشاركة منشورات بشكل متكرر مع آلاف الأصدقاء تتضمن كلمات دعم وتشجيع وتضامن مع أعمال إرهابية قاتلة نفذت ضد دولة إسرائيل ومواطنيها".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#قلنسوة
#اتهام
#أشرف أبو علي
#ضياء تايه

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من عرب 48

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