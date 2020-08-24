  2. محليات
  3. أخبار محلية

مصرع شابة إثر إصابتها خلال عملها بمخبز في جولس

تاريخ النشر: 24/08/2020 - 09:58

مصرع شابة إثر إصابتها خلال عملها بمخبز في جولس
ضحية الحادث ليلى أبو نجم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقيت الشابة ليلى أبو نجم (24 عاما) من جولس مصرعها متأثرة بإصابتها الحرجة في الرأس التي أصيبت بها خلال عملها في مخبز بالقرية، الليلة الماضية.

وفي التفاصيل، أعلن المركز الطبي للجليل في نهريا، عن وفاة الشابة من سكان جولس، بعد إصابتها بالرأس. وكان جسم ثقيل قد سقط عليها خلال عملها، وفقا لمصادر طبية.

ونُقل عن ا لمسعف منير قويقس في "إيحود هتسلاه"، أنه "عندما وصلنا أخبرونا أنها تزحلقت خلال العمل وأصيبت إصابة صعبة في الرأس. أجرينا عمليات إنعاش لها ومن ثم نقلت إلى المستشفى في نهريا مع الاستمرار في عمليات الإنعاش، وهي في حالة حرجة". ولاحقا، أعلن وفاتها في المستشفى.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق وفحص ملابسات الحادث، وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.

يذكر أن عدد ضحايا حوادث العمل المختلفة في البلاد منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم بلغ 31 عاملا.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#ليلى أبو نجم
#حوادث العمل
#جولس

حوارات

حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية
حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية

2020-08-22

حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها
حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها

2020-08-15

حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم
حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم

2020-08-08

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

حالة الطقس: أجواء حارة جدا
حالة الطقس: أجواء حارة جدا

2020-08-24

كفر قاسم: خيمة اعتصام أمام منزل تصديا لهدمه
كفر قاسم: خيمة اعتصام أمام منزل تصديا لهدمه

2020-08-23

شجار بين عائلتين في كابول: قتيل وعدة إصابات بإطلاق نار
شجار بين عائلتين في كابول: قتيل وعدة إصابات بإطلاق نار

2020-08-23

الأكثر قراءة

جندي إسرائيلي مشتبه بضلوعه بجريمة قتل في شعفاط

جندي إسرائيلي مشتبه بضلوعه بجريمة قتل في شعفاط

2020-08-23
مخطط الضم طرحه كوشنر لتهديد الفلسطينيين

مخطط الضم طرحه كوشنر لتهديد الفلسطينيين

2020-08-23
إسرائيل تشجع وتتوسط بيع برامج تجسس NSO لدول خليجية

إسرائيل تشجع وتتوسط بيع برامج تجسس NSO لدول خليجية

2020-08-23
اغتصاب جماعي في إيلات: 11 معتقلا وأدلة تدعم رواية الضحية

اغتصاب جماعي في إيلات: 11 معتقلا وأدلة تدعم رواية الضحية

2020-08-23
من انفجار بيروت إلى تسونامي حيفا

من انفجار بيروت إلى تسونامي حيفا

2020-08-23