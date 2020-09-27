كورونا بأم الفحم: 262 إصابة بكورونا بالأسبوع الأخير

شخصت 262 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في مدينة أم الفحم خلال الأسبوع الأخير، فيما سجلت 30 إصابة، في الـ24 ساعة الأخيرة، بحسب ما أفادت بلدية أم الفحم، اليوم الأحد.

ووفقا لبيان البلدية الذي يعتمد على معطيات وإحصائيات وزارة الصحة، يبلغ إجمالي الإصابات النشطة في أم الفحم 488 إصابة، بينما بلغ عدد الإصابات الكلي 2229 إصابة منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في البلاد في آذار/ مارس الماضي.

إلى ذلك، تواصل وزارة الصحة وبالتنسيق مع صناديق المرضى في المدينة إجراء فحوصات لاكتشاف كورونا، وستجرى، اليوم الأحد وغدا الإثنين، فحوصات من خلال محطة الفحص "درايف إن" في السوق البلدي ستعمل من الساعة 10:00 صباحا حتى الساعة 14:00 ظهرا لكافة العيادات وبدون توجيه من الطبيب.

وفي ظل انتشار الفيروس رغم التراجع في عدد الإصابات مقارنة بالأسبوع الماضي، تواصل شرطة البلدية والجبهة الداخلية بحملة توعية وتحرير إنذارات لأصحاب المصالح التجارية، وحثهم على ضرورة وأهمية اعتماد إجراءات الوقاية للحد من الفيروس.

وشهدت الأيام الأخيرة الماضية وعلى مدار الأسبوع الحالي بدايات ومؤشرات لانخفاض، وتراجع في عدد الإصابات المؤكدة بفيروس الكورونا في المدينة، مع تراجع في عدد الإصابات التي يتم تشخيصها مقابل الارتفاع المتواصل في حالات الشفاء بظل الاستمرار في فحوصات اكتشاف كورونا.