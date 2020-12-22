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جناة مجهولون يحرقون مدرسة ثانوية في رهط

تاريخ النشر: 22/12/2020 - 08:02

جناة مجهولون يحرقون مدرسة ثانوية في رهط
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أحرق جناة مجهولون مدرسة التقوى الثانوية في حارة التقوى (21) في مدينة رهط بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، الليلة الماضية.

واستُدعيت طواقم إطفاء إلى المدرسة وأخمدت ألسنة النيران، وفتحت الشرطة وخبراء الحرائق ملفا للتحقيق في ملابسات الحريق، الذي رُجّح بأنه بفعل فاعل.

وأسفر الحريق عن أضرار جسيمة وخسائر فادحة للمدرسة ومحتوياتها.

وأعرب أهالي الطلاب عن استنكارهم الشديد إثر الاعتداء على صرح تعليمي وإحراقه ما ينعكس سلبا على الطلاب خصوصا ورهط عموما.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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جناة مجهولون يحرقون مدرسة ثانوية في رهط

جناة مجهولون يحرقون مدرسة ثانوية في رهط

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