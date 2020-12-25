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إصابة خطيرة لعامل سقط عليه جسم ثقيل في طبرية

تاريخ النشر: 25/12/2020 - 12:06

إصابة خطيرة لعامل سقط عليه جسم ثقيل في طبرية
خلال إسعاف العامل المصاب (تصوير: نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شاب في الثلاثينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر سقوط جسم ثقيل عليه خلال عمله في ورشة بناء بطبرية، صباح اليوم الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، أنه "تلقينا بلاغا في الساعة 10:49 حول سقوط جسم ثقيل على عامل في ورشة بناء بطبرية، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة في منطقة الرأس".

وجرى نقل المصاب على وجه السرعة بواسطة مروحية طبية إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

يذكر أن عدد ضحايا حوادث العمل المختلفة في البلاد، منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، بلغ 64 عاملا، غالبيتهم فلسطينيون وأجانب.

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#حوادث العمل
#طبرية
#رمبام

إصابة خطيرة لعامل سقط عليه جسم ثقيل في طبرية

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