اتهام: اعتدى على زوجته وتسبب بكسر في عينها

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة، لائحة اتهام ضد شاب (27 عاما) من سكان إحدى البلدات في منطقة الجليل بالاعتداء على زوجته والتسبب بكسر ونزيف في جسدها.

وأرفقت النيابة العامة بلائحة الاتهام طلب تمديد فترة اعتقال المتهم حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القضائية بحقه.

ويستدل من لائحة الاتهام أنه "في يوم 27 كانون الأول/ ديسمبر تلقت الشرطة بلاغا من المستشفى حول تعرض امرأة من سكان منطقة الجليل للاعتداء وإصابتها بنزيف في جسدها".

كما جاء في لائحة الاتهام أنه "خلال مجرى التحقيق تبين أن زوج المرأة اعتدى عليها في وجهها وجسدها، وتسبب بكسر في محجر العين ونزيف في كتفها وذراعها".