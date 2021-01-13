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الناصرة: دعوة للتظاهر ضد نتنياهو وسلّام ينفي ترشحه بالليكود

تاريخ النشر: 13/01/2021 - 10:12

الناصرة: دعوة للتظاهر ضد نتنياهو وسلّام ينفي ترشحه بالليكود
الشرطة تنتشر بالناصرة، صباح اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

دعت القوى الوطنية في الناصرة الأهالي إلى المشاركة، اليوم الأربعاء الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر، بالتظاهرة ضد حضور واستقبال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في المدينة، و"ضد الصفقات الانتخابية على حساب شعبنا، قضاياه وكرامته"، حسبما ذكر في الدعوة.

وأكدت على ضرورة إبقاء "الناصرة نظيفة من الأحزاب الصهيونية"، وأن "الولاء للأحزاب الصهيونية نشاز".

وقالت مصادر مقربة من سلام، لـ"عرب 48"، إنه لا ينوي الترشح للكنيست، وإنما تبحث قائمة ناصرتي ترشيح شخصية من القائمة في الانتخابات القريبة في إحدى القوائم الانتخابية.

وقال سلام حول ترشيحه ضمن حزب الليكود، لـ"إذاعة الناس"، صباح اليوم، إن "علي سلام رئيس بلدية الناصرة ورئيس ناصرتي ولن يكون مرشحًا للكنيست".

ويزور نتنياهو مركز التطعيم ضد كورونا في الناصرة، بعد أن زار سابقا كل من الطيرة وأم الفحم.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، مساء أمس الثلاثاء، أن رئيس بلدية الناصرة، علي سلّام، سيترشح لانتخابات الكنيست الـ24 المقررة في آذار/ مارس المقبل، ضمن قائمة حزب الليكود بقيادة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وبعد ما أزالت الخبر عاودت نشره، صباح اليوم، على لسان وسائل إعلام محلية عربية دون ذكرها، وقالت إن مكتب نتنياهو رفض التطرق للخبر.

وفي منشور على حسابه الخاص شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نفى نجل رئيس بلدية الناصرة، ماهر علي سلام، أن يكون نائل زعبي قد يحظى "بدعم" في الناصرة، وذلك رغم الشريط المصور لوالده الذي تحدث فيه باللغة العبرية وأكد دعمه لـ"قريبه"، زعبي.

وقال ماهر علي سلام: "نائل زعبي، لم ولن تأخذ الدعم، لا أنت ولا الليكود".

وفي منشور على حسابه الخاص شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كتب الناطق بلسان بلدية الناصرة، سالم شرارة، "مشهد غير موفق لعلي سلام في تصريحه التصويت لزائره من الليكود. أنا متأكد تماما أن أبو ماهر لم يقصد ما قاله حقا فهو لم ولن يخرج عن ثوابت شعبنا التي يؤمن بها حقا. وأعتقد أن اللقطة هذه لا تعبر عن موقفه الحقيقي من عملية التصويت لأحزابنا السياسية بقدر ما هي إلا شعور كل واحد منا أن اتحدوا واتفقوا.. واهتموا بنا وبقضايانا وبمشاكلنا وبأوجاعنا والغبن اللاحق بنا".

وأضاف أنه " وجب علينا الدعوة إلى الإسراع في إعلان الوحدة والمضي قدما نحو الإنجاز، وعلى المشتركة أن تثبت لشعبنا أنها قادرة على تجاوز المحنة. رئيس بلدية الناصرة، علي سلام، لن يخرج عن الثوابت وتصريحه هذا ليس إلا لحظة انفعال. نقيس الإنسان بمواقفه عبر سنين عمله الطويلة كلها كانت مع شعبه وأهله ومواطنيه.. نعم أراهن أنه لم ولن يخرج من دائرة شعبه".

يذكر أن قوات معززة من الشرطة وقواتها الخاصة انتشرت في الناصرة ونصبت حواجز تمهيدا لزيارة نتنياهو.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#الناصرة
#نتنياهو
#كورونا
#علي سلام
#انتخابات الكنيست

الناصرة: دعوة للتظاهر ضد نتنياهو وسلّام ينفي ترشحه بالليكود

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