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الشرطة تطلب تمديد اعتقال محتجين ضد نتنياهو بالناصرة

تاريخ النشر: 14/01/2021 - 10:50

الشرطة تطلب تمديد اعتقال محتجين ضد نتنياهو بالناصرة
من المحكمة في الناصرة، اليوم (تصوير "عرب 48")
تحرير: قاسم بكري
زكريا حسن زكريا حسن

تنظر محكمة الصلح في مدينة الناصرة، صباح اليوم الخميس، في طلب الشرطة تمديد اعتقال عدد من معتقلي التظاهرة الاحتجاجية ضد حضور واستقبال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في مدينة الناصرة، بعد ظهر أمس الأربعاء.

والمعتقلون هم: شريف زعبي، عماد شقور، يزيد سيلاوي، مهدي عطالله، سعيد حواري، محمد كناعنة، درور تبوري، نضال علاء الدين، محمد صبح، وسام عبود وعلي أبو قنديل.

وقالت المحامية عدالة نريمان شحادة – زعبي من مركز عدالة، في تصريح إلى "عرب 48"، إن "الشرطة طلبت تمديد اعتقال الشباب لمدة 7 أيام". وأكدت أن "الاعتقال غير قانوني وينبغي أن إطلاق سراح جميع المعتقلين".

ومنعت الشرطة علاج معتقلين أصيبوا خلال اعتداء عناصر الشرطة على المشاركين في التظاهرة الاحتجاجية التي نُظّمت في الناصرة احتجاجا على زيارة، نتنياهو، وحاولت منع طاقم من المحامين من لقاء المعتقلين.

وتوجه مركز "عدالة"، برسالتين إلى المفتش العام للشرطة، طلب في الأولى عدم عرقلة عمل المحامين الذين وصلوا مركز الشرطة لتمثيل المعتقلين الذين شاركوا في التظاهرة المناهضة لنتنياهو.

وطالب المركز الحقوقي في رسالته الثانية بالسماح بنقل المعتقلين الذين تعرضوا للاعتداء من قبل عناصر الشرطة خلال قمع التظاهرة، لتلقي العلاج في المستشفيات والمراكز الطبية.

تفاصيل أوفى بعد قليل...

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#الناصرة
#اعتقالات
#عنف الشرطة
#نتنياهو
#كورونا
#انتخابات الكنيست

الشرطة تطلب تمديد اعتقال محتجين ضد نتنياهو بالناصرة

الشرطة تطلب تمديد اعتقال محتجين ضد نتنياهو بالناصرة

الشرطة تطلب تمديد اعتقال محتجين ضد نتنياهو بالناصرة

الشرطة تطلب تمديد اعتقال محتجين ضد نتنياهو بالناصرة

الشرطة تطلب تمديد اعتقال محتجين ضد نتنياهو بالناصرة

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