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اجتماع مركبات المشتركة: أجواء إيجابية دون إحراز تقدم

تاريخ النشر: 25/01/2021 - 09:13

اجتماع مركبات المشتركة: أجواء إيجابية دون إحراز تقدم
اجتماع سابق لمركبات المشتركة (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

سادت أجواء إيجابية في اجتماع رؤساء مركبات القائمة المشتركة الأربعة (الجبهة، التجمع، الإسلامية، العربية للتغيير) الذي استضافه رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، في منزله بمدينة شفاعمرو، مساء أمس الأحد.

وأفاد مصدر سياسي مطلع أن الاجتماع استمر إلى ما بعد منتصف الليلة الماضية دون تقدّم بالمفاوضات، واتفق على عقد اجتماع آخر، يوم غد الثلاثاء، لتقريب وجهات النظر واستكمال المحادثات بين مركبات المشتركة.

وأضاف أن المجتمعين أكدوا على ضرورة تذليل العقبات من أجل وحدة المشتركة، فيما أصر النائب منصور عباس بعدم إلزام مركبات المشتركة بقرار الأغلبية.

وطالب ممثل التجمع الوطني الديمقراطي، النائب د. إمطانس شحادة، ببرنامج سياسي واضح تلتزم به كافة المركبات لاستمرار المشتركة.

ومن جهته أكد محمد بركة، في حديث سابق، أن "التحديات جسيمة والهوة قابلة للتجسير، وأنه يجب أن نكون موحّدين في مواجهة طوفان العنصرية".

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#المشتركة
#سياسة
#انتخابات الكنيست

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