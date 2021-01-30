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مازن غنايم ينضم للموحدة والشورى يحسم ترشيحه للكنيست

تاريخ النشر: 30/01/2021 - 22:03

مازن غنايم ينضم للموحدة والشورى يحسم ترشيحه للكنيست
غنايم وعباس اليوم في كفر مندا (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أكدت القائمة العربية الموحدة- الحركة الإسلامية انتساب رئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية السابق مازن غنايم، إلى حزبها بشكل رسمي، ومن المتوقع أن يبت مجلس شورى الحركة الإسلامية بأمر ترشيحه في القائمة في اجتماعه المنعقد غدا الأحد.

ويأتي الإعلان رسميا عن انضمام غنايم إلى الموحدة بعد 48 ساعة من فشل مفاوضات المشتركة والإسلامية للإبقاء على القائمة المشتركة ضمن مركباتها الأربعة خلال انتخابات آذار/مارس المقبل.

وسبق هذا الإعلان عن تواجد غنايم وعباس في بلدة كفر مندا، وقاما بزيارة للعديد من الشخصيات في البلدية، وبضمنهم رئيس لجنة المتابعة السابق، محمد زيدان.

وخلال اليوم الأخير، تناقلت العديد من الأخبار بشأن الاتفاق على ترشيح رئيس بلدية سخنين السابق مازن غنايم في الموقع الثاني في القائمة العربية الموحدة، وعن اجتماعات عقدت بين غنايم والنائب منصور عباس.

وكان المؤتمر العام للحركة الإسلامية قد أقر في اجتماعه الأخير فتح الباب أمام الجماهير للانضمام لصفوف الحزب، وأكد على سعي الموحدة لضم شخصيات سياسية لها رصيد وطني كبير في خدمة الجماهير العربية، بحسب ما جاء في بيان الموحدة.

وفي هذه العملية، أكدت الموحدة- الحركة الإسلامية في بيانها أنها "تسعى لسيرورة سياسية ديمقراطية سليمة لضم المنتسبين والمرشحين إلى صفوف الحزب، وذلك ضمن آليات وقنوات حزبية ورسمية وليس مجرد إقامة تحالفات انتخابية آنية".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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