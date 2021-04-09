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إصابة خطيرة لشاب في حادث طرق قرب أبو قرينات بالنقب

تاريخ النشر: 09/04/2021 - 08:38

إصابة خطيرة لشاب في حادث طرق قرب أبو قرينات بالنقب
من مكان الحادث بالنقب، الليلة الماضية (تصوير طاقم الإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب شاب بجروح خطيرة في حادث طرق وقع بالقرب من قرية أبو قرينات في منطقة النقب، جنوبي البلاد، الليلة الماضية.

وفي التفاصيل، أصيب سائق (30 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة، منتصف الليلة الماضية، إثر اصطدامه بحصان على شارع رقم 80 بالقرب من قرية أبو قرينات في النقب.

وخلّصت طواقم الإنقاذ الشاب العالق في السيارة، وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية للمصاب، ومن ثم نقلته بسيارة الإسعاف إلى مستشفى "سوروكا" بمدينة بئر السبع، لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#النقب
#أبو قرينات
#سيارات
#حوادث الطرق

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