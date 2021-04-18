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باقة الغربية تشيّع ضحيتي جريمة القتل في طولكرم

تاريخ النشر: 18/04/2021 - 16:19

باقة الغربية تشيّع ضحيتي جريمة القتل في طولكرم
من مراسم تشييع الضحيتين (عرب 48)
تحرير: ربيع سواعد
ضياء حاج يحيى ضياء حاج يحيى

شيعت جماهير غفيرة من باقة الغربية وخارجها، اليوم الأحد، جثماني الشقيقين شافع وصلاح أبو حسين اللذين قتلا في جريمة إطلاق نار بطولكرم بمنطقة الضفة، فجر الجمعة.

وانطلقت مراسم التشييع من شارع أبو حسين في باقة الغربية، وصولا إلى المسجد حيث أقيمت الصلاة على الفقيدين ثم ووري جثمانيهما الثرى في مقبرة الصراط.


يذكر أن الضحيتين تعرضا لجريمة إطلاق نار خلال سفرهما بسيارة في طولكرم، ما أسفر عن مقتلهما متأثرين بجراحيهما الخطيرة.

وكانت حياة شافع أبو حسين وأفراد أسرته محفوفة بالخطر، إذ انتقل للسكن خارج باقة الغربية في بلدة بمنطقة المثلث، ثم انتقل إلى مدينة طولكرم إثر ازدياد التهديدات، حسب المعلومات المتوفرة.

ومما يذكر أن والدة الشقيقين قتلت أيضًا في جريمة إطلاق نار استهدفت سيارة في باقة الغربية يوم 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2020.

كما قُتل ابن عمه محمد أبو حسين، يوم 14 أيلول/ سبتمبر 2019، وقريبه أمير أبو حسين وخالا أمير محمد وأحمد شرقية من جت المثلث أثناء سفرهما إلى المستشفى للاطمئنان على ابن شقيقتهما أمير، يوم 18 كانون الأول/ ديسمبر 2020.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#شافع أبو حسين
#صلاح أبو حسين
#باقة الغربية
#جرائم القتل
#العنف والجريمة
#طولكرم
#الضفة

باقة الغربية تشيّع ضحيتي جريمة القتل في طولكرم

باقة الغربية تشيّع ضحيتي جريمة القتل في طولكرم

باقة الغربية تشيّع ضحيتي جريمة القتل في طولكرم

باقة الغربية تشيّع ضحيتي جريمة القتل في طولكرم

باقة الغربية تشيّع ضحيتي جريمة القتل في طولكرم

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