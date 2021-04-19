محطات كورونا في القدس والمجتمع العربي الإثنين

تستقبل محطات لإجراء فحوص الكشف عن الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في القدس وعدد من البلدات العربية بالبلاد، اليوم الإثنين، طالبي إجراء الفحوص مسبقا، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم.

وأوضحت الوزارة أن "إجراء الفحوص يحتاج إلى تقديم توصية طبية أو إحالة للكشف الطبي".

بلدات عربية:

تكون محطات الفحص في البلدات العربية المذكورة أدناه مفتوحة حَسَبَ البرنامج التالي، اليوم:

معالوت- ترشيحا، موقف القاعة الثقافية 09:00-14:00

عرابة، موقف القاعة الرياضية التحتى 14:00-19:00

عكّا، ملعب كرة القدم 09:00-15:00

أم الفحم، السوق البلدي 11:00-18:00

الطيرة، "أشكول بايس" 13:00-21:00

شقيب السلام، موقف الرفاه الاجتماعي 10:00-.18:00

القدس المحتلة:

تكون محطات الفحص في مدينة القدس المحتلة مفتوحة حَسَبَ البرنامج التالي، اليوم:

القدس، الشيخ جراح 16:00-22:00

القدس، جبل المكبر 09:00-16:00.