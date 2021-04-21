الناصرة: إزالة الطاولات والمقاعد التابعة للمطاعم من ساحة العين

أزالت بلدية الناصرة الطاولات والمقاعد التابعة للمطاعم من ساحة العين وخلف عين العذراء، أمس الثلاثاء.

وقال عضو البلدية، بلال شهوان، في رسالة وجهها إلى رئيس البلدية، علي سلام، إنه "بشكل مقزز! مثير للاستغراب والدهشة بل مقلق أمر قيام عمال البلدية، صباح اليوم (أمس)، بإزالة الطاولات والكراسي من أمام المطاعم في ساحة العين في مدينة الناصرة بشكل مقزز في خطوة لاقت استهجان أصحاب المطاعم والغيورين على مصلحة مدينة الناصرة، خاصة وأن المطاعم عادت لتنتعش من جديد بعد مضي عام كامل من الشح والتدهور الاقتصادي وشل الحركة السياحية بسبب جائحة كورونا مما زاد العبء ومضاعفة المصروفات لأصحاب هذه المصالح مثل ضريبة الأرنونا، التأمين الوطني وضرائب أخرى".

وأضاف شهوان أن "الغريب في الأمر لماذا في هذا التوقيت الآن بالذات، ولماذا اقتصر الأمر فقط على ساحة العين! هناك العديد من المساحات العامة في مختلف أنحاء المدينة تم استغلالها بشكل غير قانوني ولم تتم معالجتها من قبل البلدية! هذه الخطوة مخالفة لقرار المجلس البلدي من تاريخ 2019/12/11 والذي بموجبه تم الإقرار والتصويت آنذاك على المصادقة لأصحاب المصالح باستخدام المساحة العامة بشكل محدد ومقابل تسديد رسوم ضريبة 300 للمتر المربع سنويًا".

واعتبر أن "هذه الخطوة مبالغ فيها لحد كبير وكان من الأجدر فحص حيثيات أي موضوع قبل القيام بأي خطوة والتي من شأنها أن تضر بمكانة المصالح التجارية وسيرورة العمل فيها في ظل استفحال الضائقة الاقتصادية على المستوى المحلي والقطري، وبالذات في هذه الفترة يتوجب علينا الوقوف إلى جانب المصالح التجارية في المدينة ومساندتهم في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة وليس العكس".

وختم شهوان بالقول إنه "أضم صوتي إلى صوت أصحاب المطاعم في ساحة العين، وأطالب بإعادة الطاولات إلى مكانها، والشروع في بلورة رزمة من التسهيلات لأصحاب هذه المطاعم والمصالح التجارية لكي نتجاوز معًا هذه الفترة العصيبة بأقل ضرر اقتصادي ممكن".

هذا، وتوجه "عرب 48" للحصول على تعقيب بلدية الناصرة، أمس، لكنه لم يصلنا بعد، وسننشره إذا ما وصلنا لاحقا.