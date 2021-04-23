يركا: مصرع شاب في حادث طرق

لقي الشاب أشرف رجا أمون (21 عاما) من قرية يركا مصرعه، مساء أمس الخميس، متأثرا بجروحه التي أصيب بها في حادث طرق ذاتي لدراجة نارية.

وأفاد مركز حيان الطبي أن طواقم حيان للعلاج المكثف قدمت العلاج لشاب يبلغ من العمر 21 عامًا، وهو سائق دراجة نارية من قرية يركا، بعد تعرضه لحادث طرق ذاتي في القرية وُصفت إصابته بالحرجة جدًا، تم نقله لغرفة العلاج المكثف مستشفى الجليل الغربي بمدينة نهريا، وأقر الطاقم الطبي في المستشفى وفاته متأثرا بإصابته الحرجة.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث المروع.