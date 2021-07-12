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اتهام ستة أشخاص بينهم خمسة قاصرين من أم بطين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة

تاريخ النشر: 12/07/2021 - 10:59

اتهام ستة أشخاص بينهم خمسة قاصرين من أم بطين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة
وقفة احتجاجية أمام محكمة بئر السبع تنديدا بالاعتقالات، يوم 19 أيار 2021
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة في بئر السبع، اليوم الإثنين، ثلاث لوائح اتهام ضد ستة أشخاص بينهم خمسة قاصرين، أحدهم بلغ 15 عاما وأربعة بلغوا 17 عاما، من سكان قرية أم بطين في منطقة النقب، جنوبي البلاد، نسبت إليهم "التسبب بإصابة بشكل متعمد، وإلقاء حجارة أو أي غرض آخر على سيارات، وإلحاق أضرار بسيارة على خلفية عنصرية ومخالفات أخرى".

واعتقلت الشرطة الشبان ضمن حملة اعتقالات طالت ما يزيد عن ألفي شاب عربي في البلاد، على خلفية الهبة الشعبية التي شهدها المجتمع العربي، في شهر أيار/ مايو 2021، نصرة للقدس والأقصى والشيخ جراح وغزة، وتنديدا باعتداءات المستوطنين على مواطنين عرب تحت حماية الشرطة.

ويستدل من لائحة الاتهام أنّه "بين يومي 10 و11 أيار وصل المتهمون وآخرون إلى شارع رقم 60 قرب أم بطين في النقب، وهناك قاموا وهم ملثّمون بإحراق إطارات سيارات وأغلقوا الشوارع وقاموا بإلقاء حجارة على سيارات ودوريات شرطة، وكل ذلك على خلفية قومية".

وجاء في لائحة الاتهام أيضا: "قام المتهمون بإيقاف سيارات لفحص ما إذا كان ركابها من العرب أم اليهود، وإذا تبيّن أنّ السائق عربي سمحوا للسيارة بالعبور أما إذا كان يهوديا فكانوا يلقون الحجارة على السيارة".

ووفقا مزاعم النيابة العامة في لائحة التهام فإنّ "المتهمين شكّلوا خطرًا على حياة الأشخاص ومستخدمي الشارع".

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#النقب
#أم بطين
#اعتقالات
#اتهامات
#احتجاجات

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