تمديد اعتقال أسرى عملية جلبوع لعشرة أيام

مددت محكمة الصلح في مدينة الناصرة اعتقال الأسرى زكريا الزبيدي ومحمود عارضة ويعقوب قادري ومحمد عارضة لمدة 10 أيام، وذلك من خلال تطبيق "زوم"، دون تواجدهم في قاعة المحكمة، اليوم الأحد.

المحامي خالد محاجنة يحدّث آخر تطورات سير المحكمة لأسرى "نفق الجلبوع" صباح اليوم الأحد. #نفق_الحرية pic.twitter.com/Cu9ccofP4W — موقع عرب 48 (@arab48website) September 19, 2021

والأسرى الأربعة هم زكريا الزبيدي (45 عاما) ومحمد قاسم عارضة (39 عاما)، أعادت قوات الأمن الإسرائيلية اعتقالهما في موقف للشاحنات في قرية أم الغنم بالقرب من جبل الطور، الأسبوع الماضي، وذلك بعد ساعات من اعتقال الأسيرين محمود عبد الله عارضة (46 عاما) ويعقوب محمد قادري (49 عاما) في أطراف مدينة الناصرة.

وقال المحامي خالد محاجنة، الموكل بالدفاع عن الأسير محمد عارضة، لـ"عرب 48" صباح، اليوم، إن عدد المعتقلين الذين اعتقلتهم أجهزة الأمن الإسرائيلية، في هذه الأيام، بلغ "أكثر من 20 معتقلا في قضية هروب الأسرى".

وكان طاقم المحامين الموكل بالدفاع عن الأسرى من قبل هيئة شؤون الأسرى قد تقدم بطلب للمحكمة من أجل حضور الأسرى للجلسة، لكن المحكمة قررت إجراءها دون حضورهم ومن خلال الفيديو بحجة انتشار عدوى كورونا.

وتوقع محامو الدفاع عن الأسرى أن تقدم في نهاية مسار التحقيق لوائح اتهام أمنية خطيرة، مشيرين إلى أن "إسرائيل تبحث عن إنجاز لتغطي على الفشل والإحراج الذي سببهما الأسرى، وبالتالي ستقوم المحكمة بتمديد اعتقال الأسرى الأربعة مجددا من أجل إفساح المجال أمام جهاز الأمن العام (الشاباك) للاستفراد بالأسرى مرة أخرى والتحقيق معهم حتى اكتمال الرواية الإسرائيلية".

وفي سياق ذي صلة، اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية الأسيرين الآخرين، أيهم كممجي ومنافضل انفيعات، بعد شنها عملية اقتحام ومداهمة في جنين، بعد منتصف الليلة الماضية. وتم اعتقال فلسطينيَين آخرَين، قدما المساعدة للأسيرين. واندلعت مواجهات واشتباكات في أعقاب اقتحام جنين، تخللها إطلاق نار ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين. وجاء اعتقال الأسيرين بعد نحو أسبوعين من عمليات البحث عن أسرى عملية جلبوع، إذ سبق وأن اعتقلت الأسرى الأربعة زكريا الزبيدي ومحمد العارضة ومحمود العارضة ويعقوب قادري.

تمديد اعتقال أسرى عملية جلبوع لعشرة أيامhttps://t.co/DGWKi1YqT1 pic.twitter.com/lHhFauWnVr — موقع عرب 48 (@arab48website) September 19, 2021

يذكر أنه في يوم 6 أيلول/ سبتمبر الجاري، نجح 6 أسرى فلسطينيون بالهرب من سجن جلبوع شديد الحراسة، عبر نفق حفروه من زنزانتهم إلى خارج السجن، قبل أن يعاد اعتقالهم بعد نحو أسبوعين من عمليات البحث والتمشيط التي شارك بها الآلاف من عناصر القوات الأمنية الإسرائيلية المختلفة.