بدءا من الإثنين: منع امتحانات السياقة العملية لمن لا يملك الشارة الخضراء

أعلنت نقابة عُمال المواصلات في "الهستدروت" عن عدم إجراء امتحانات سياقة عملية للممتحنين الذين لا يظهرون الشارة الخضراء صالحة المفعول أو فحص كورونا يثبت عدم إصابة من يريد إجراء الامتحان العملي، بدءا من يوم غد الإثنين.

ووفقا لوزارة الصحة يتم منح الشارة الخضراء لكل من تلقى التطعيم أو تعافى من كورونا، وهي تعد تصريح دخول إلى الأماكن التي تتطلب إبرازها، وفقًا للتعليمات الصحية.

ووفقا لبيان أصدرته الهستدروت فإن القرار اتُخذ بناء على توجيهات رئيس نقابة عمال المواصلات في الهستدروت، آفي إدري، وذكر فيه أن "ممتحني السياقة يخشون على صحتهم بسبب الجلوس المتواصل والمتلاصق بينهم وبين الممتحنين في سيارة مغلقة لساعات طويلة يوميا أمام ممتحنين بغالبيتهم من الشبيبة".

وأضاف أن "الحديث يدور عن خطر نقل عدوى فيروس كورونا، والذي لم يتم حتى اليوم إيجاد الحل له لحماية ممتحني السياقة".

وأشار إلى "رسالة أبرقتها، في الآونة الأخيرة، نقابة عمال المواصلات في الهستدروت إلى إدارة شركتي 'ميلغام' و'تلدور' إذ تديران إجراءات امتحانات السياقة في جميع أنحاء البلاد، حيث ورد في الرسالة ما يلي: نتيجة رفضكم المستمر الاهتمام بسلامة وصحة ممتحني السياقة، نعلمكم بذلك أنه بدءا من غد الإثنين سيقوم ممتحنو السياقة بدخول سيارة الامتحان العملي فقط لممتحنين يملكون الشارة الخضراء فقط، أو يملكون نتيجة فحص كورونا سلبية (pcr) صالحة المفعول لغاية 72 ساعة".

ووفقا للهستدروت فإن "شركة ميلغام مسؤولة عن إجراء امتحانات السياقة العملية من بيتح تكفا حتى الشمال، وشركة تلدور مسؤولة عن امتحانات السياقة العملية من منطقة المركز حتى إيلات، إذ يقوم ممتحنو السياقة في الشركتين بإجراء آلاف امتحانات السياقة العملية يوميا، على المركبات الخاصة والتجارية والشاحنات والحافلات والمركبات ذات العجلتين والمزيد. وقد توجهت الهستدروت في هذه القضية إلى إدارة الشركتين وكذلك إلى وزارة المواصلات، وطالبتهم بإصدار توجيهات خاصة لإصحاب تلك المهنة، ولكن لغاية اليوم لم تصدر تلك التوجيهات. ولهذا، أصدرت نقابة عمال المواصلات في الهستدروت بنفسها توجيها للعمال. كما أنه أعلن نزاع عمالي مفتوح في هذه الشركات يرتكز على هذه القضية".و

وأكد رئيس نقابة عمال المواصلات في الهستدروت أن "الهستدروت لن تقف جانبا، عندما تكون صحة العمال في خطر. لقد اخترنا طريقة مناسبة لا تضر بالممتحنين المتطعمين من جهة، ومن جهة أخرى لا تتخلى عن صحة ممتحني السياقة. في الوقت نفسه، نحن في انتظار تحضير وزارة المواصلات لقانون يطبق الشارة الخضراء على ممتحني السياقة".