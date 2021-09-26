كورونا المجتمع العربي: أكثر من 14 ألف إصابة و18 وفاة خلال أسبوع

ارتفع مجمل الإصابات بفيروس كورونا المستجد لغاية صباح اليوم، الأحد، في البلدات العربية إلى 180,944 فيما بلغ مجمل الإصابات في البلاد 1,263,389؛ وفقا لمعطيات الهيئة العربية للطوارئ.

وتتواجد معظم البلدات العربية في دائرة الخطر، إذ بلغ عدد البلدات في المنطقة الحمراء 70 بلدة بالإضافة إلى 19 بلدة في المنطقة البرتقالية، ليبلغ بهذا نسبة المواطنين العرب المقيمين في بلدات تعرف بالخطيرة وفق تعريف الشارة الضوئية نحو 83% في الحمراء و11% في بلدات باللون البرتقالي.

وارتفع عدد الإصابات التي جرى تسجيلها في البلدات العربية خلال الأسبوع الماضي إلى 14193 ليستمر تسجيل ارتفاع بعدد الإصابات الجديدة الأسبوعية مقارنة بالأسبوع الذي سبقه بنسبة بلغت 25%، في المقابل استمر تسجيل انخفاض في مجمل الإصابات الأسبوعية على مستوى البلاد ليبلغ 42,183 إصابة، وبهذا تشكل نسبة الإصابات في البلدات العربية 33.6% من مجمل الإصابات خلال الأسبوع الماضي.

يستمر كذلك التصاعد في عدد الحالات النشطة في البلدات العربية ليبلغ 18,961 بزيادة بلغت 4,141 حالة وبنسبة ارتفاع أسبوعي بلغت 22%، في المقابل وعلى مستوى البلاد فقد انخفض مجمل عدد الحالات النشطة في البلاد ليبلغ 63,138 حالة نشطة مع انخفاض بلغ 32%.

وأشارت المعطيات الأخيرة إلى انشار كبير للإصابات بين الطفال في البلدات العربية. حيث بلغت نسبة الإصابات بين الأطفال من جيل 18 سنة وأقل نحو 60.6% من مجمل الإصابات الجديدة، أكثرهم في جيل 11 سنة وأقل بنحو 45%.

وارتفع عدد الوفيات في البلدات العربية في الأسبوع الأخير إلى 1,199 وفاة مع تسجيل 18 حالة وفاة خلال الأسبوع الأخير، علمًا أنه جرى تسجيل 164 حالة وفاة منذ بداية الموجة الأخيرة. في المقابل وعلى مستوى البلاد فقد ارتفع مجمل عدد الوفيات إلى 7,649 مع تسجيل 138 حالة وفاة لذات الفترة، ليبلغ بهذا عدد الوفيات منذ بداية الموجة الحالية على مستوى البلاد 1,649.

كما استمر تسجيل ارتفاع في عدد الحالات الخطيرة في البلدات العربية ليبلغ 131 حالة منها 40 حالة خاضعة لأجهزة التنفس الاصطناعي.

وانخفض عدد غير المطعمين في المجتمع العربي من جيل 12 سنة وأكثر خلال الأسبوع الماضي إلى 321 ألف شخص حيث جرى تطعيم 10 آلاف شخص خلال الأسبوع الأخير، في حين بلغ عدد غير المطعمين على مستوى البلاد قرابة مليون شخص.

وبلغت نسبة التطعيم الكلية في المجتمع العربي للوجبة الأولى 72% في حين بلغت للوجبة الثانية 62% وللوجبة الثالثة 36%. في المقابل فقد بلغت النسبة في المجتمع اليهودي 89% للأولى و81% للثانية و74% للثالثة.

وارتفعت نسبة التطعيم بين طلاب المرحلة الإعدادية إلى 42% للوجبة الأولى ونحو 24% للوجبة الثانية مقارنة بنحو 65% للأولى و54% للثانية في المجتمع اليهودي.

اما طلاب المرحلة الثانوية فقد بلغت النسبة للوجبة الأولى في المجتمع العربي 67% ونحو 54% للثانية مقابل 81% للأولى و75% للوجبة الثانية في المجتمع اليهودي.

وبخصوص الفئة العمرية من جيل 60 وأكثر فقد بلغت نسبة التطعيم للوجبة الثالثة 68% مقارنة بـ60% في المجتمع اليهودي. يشار بالذكر بكون ما يزيد عن 19 ألف شخص في تلك الفئة العمرية من المجتمع العربي لم يحصلوا على أي تطعيم.