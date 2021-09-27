  2. محليات
  3. أخبار محلية

مركز عدالة يطالب الشرطة بمعلومات عن التحقيق في مقتل الشهيد موسى حسونة

تاريخ النشر: 27/09/2021 - 11:44

مركز عدالة يطالب الشرطة بمعلومات عن التحقيق في مقتل الشهيد موسى حسونة
الشهيد موسى حسونة
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

وجه مركز عدالة، أمس الأحد، رسالة تذكير إلى قائد مركز الشرطة في مدينة اللد ونسخة عنها إلى ضابط لواء المركز والمدعي العام للحكومة الإسرائيلية، طالب فيها بإطلاع عائلة الشهيد موسى حسونة على إجراءات التحقيق بخصوص مقتل نجلها مطلع أيار/ مايو الماضي.

وقُتل الشهيد حسونة في مسقط رأسه اللد، مطلع أيار الأخير، خلال أحداث الهبة الشعبية بعيارات نارية، ووفقًا للأنباء فإن القاتل مواطن إسرائيلي، وتم بعدها اعتقال مشتبه أو أكثر والإفراج عنهما دون إبلاغ العائلة بأي تفاصيل ومعلومات حول الاعتقال أو إطلاق السراح. وحتى اليوم بعد أربعة أشهر من فقدان العائلة لابنها فإنها لا تعلم أي أمر عن ملف التحقيق بمقتله وإذا كان ساريًا أصلًا.

وأكد مركز عدالة في رسالته أنه لن يتوانى عن التوجه إلى المحكمة العليا بحال لم تستجب الشرطة لطلب تقديم معلومات حول التحقيق.

وهذه الرسالة هي الثالثة، إذ أرسل مركز عدالة رسالته الأولى بهذا الشأن، يوم 13 تموز/ يوليو 2021، وعاود إرسال تذكير آخر ومطالبة رد بعد عدم تلقيه رد، يوم 11 آب/ أغسطس 2021، ورسالة الأمس هي الثالثة التي تطالب بالشرطة القيام بعملها وإطلاع عائلة الشهيد على مسرى وإجراءات.

وطالب مركز عدالة في رسالته توضيح وضعية التحقيق، اليوم، وإذا كانت الشرطة قررت الاستمرار بالتحقيق أم إغلاق الملف وإذا حولت مواد التحقيق للنيابة العامة وما هي التهم الموجهة في لائحة الاتهام إذا وجدت، ولماذا أفرجت الشرطة والمحكمة عن بعض المشتبهين في هذا الملف، وما هي المواد والأدلة التي استطاعت أن تحصل عليها الشرطة حتى الآن، وأي معلومة أخرى من شأنها أن تفيد العائلة وتعلمها بمجريات التحقيق حول مقتل نجلها.

وذكرت المحامية نريمان زعبي شحادة من مركز عدالة في الرسالة أن "وحدة التحقيق في الشرطة ملزمة بتزويد عائلة الضحية بمجريات التحقيق حسب القانون تحديدا في مخالفات العنف، وبالأخص الملفات التي تحتوي على القتل وموت الضحية وبوقت محدد". ونوهت بأنه "مرت أربعة أشهر منذ استشهاد موسى حسونة دون محاسبة أي شخص أو تلقي عائلته أي معلومة حول ذلك وهذا تصرف مخالف للقانون".

وعقب مركز عدالة على مماطلة الشرطة بإجراءات الملف أو الكشف عنها: "تماطل الشرطة بالكشف عن المجرمين ومثولهم أمام المحاكم عندما تكون الضحية من المجتمع العربي فكم بالحري إذا كان المشتبه به من المجتمع اليهودي، هذا هو نهج الشرطة العنصري، وهو ليس غريبا، فهو متبع عندما يتعلق الأمر بالعرب في البلاد".

بودكاست عرب 48

#اللد
#عدالة
#الشرطة
#الشهيد موسى حسونة

حوارات

يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"
يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"

2021-09-25

حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر
حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر

2021-09-18

د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية
د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية

2021-09-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

المشتركة: استخدام حكومة بينيت للمسجد الأقصى في صراع التطرف بين اليمين لعب بالنار
المشتركة: استخدام حكومة بينيت للمسجد الأقصى في صراع التطرف بين اليمين لعب بالنار

2021-09-27

ندوة سياسية في البعنة إحياء للذكرى 21 لهبة القدس والأقصى
ندوة سياسية في البعنة إحياء للذكرى 21 لهبة القدس والأقصى

2021-09-27

يافا: 14 مرشحة ومرشحا يتنافسون في انتخابات الهيئة الإسلامية
يافا: 14 مرشحة ومرشحا يتنافسون في انتخابات الهيئة الإسلامية

2021-09-27

الأكثر قراءة

5 شهداء باشتباك مع الاحتلال في الضفة والقدس وإصابة جندي وضابط بجراح خطيرة

5 شهداء باشتباك مع الاحتلال في الضفة والقدس وإصابة جندي وضابط بجراح خطيرة

2021-09-26

"مطلوب": المقاومة الفلسطينية تكشف هوية رئيس الشاباك الجديد

2021-09-26
الإفراج عن الأسيرة خالدة جرار من سجون الاحتلال

الإفراج عن الأسيرة خالدة جرار من سجون الاحتلال

2021-09-26
ضباط كبار: الشرطة عاجزة عن السيطرة على جرائم القتل بالمجتمع العربي

ضباط كبار: الشرطة عاجزة عن السيطرة على جرائم القتل بالمجتمع العربي

2021-09-26
بينيت يعتزم تجاهل

بينيت يعتزم تجاهل "إنذار" عباس بخطابه في الأمم المتحدة

2021-09-26