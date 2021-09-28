عكا: تظاهرة أمام مركز الشرطة دعما لمعتقلي الهبة الشعبية الجمعة

دعت اللجنة الشبابية لمتابعة معتقلي عكا إلى التظاهر أمام مركز الشرطة في المدينة يوم الجمعة القادم؛ وذلك دعما للشبان المعتقلين على خلفية الهبة الشعبية في أيار/ مايو الماضي.

وجاء في دعوة اللجنة الشبابية "استمرارا لنشاطاتنا السابقة الداعمة لأسرانا البواسل، ندعوكم يوم الجمعة في تمام الساعة 17:45 للتظاهر أمام مركز الشرطة في عكا ومن أمام مركز ’الشاباك’ هناك، لإيصال صوتنا أننا خلف أبناءنا وأننا لن نتركهم لوحدهم في سجون الاحتلال".

وأضافت "ستكون أول ربع ساعة مشاهد تمثيلية للتعذيب الذي تعرض له أبناءنا في سجون الاحتلال عند ’الشاباك’ الذي يدعي أننا نعيش في دولة ديمقراطية، ثم من بعدها ستصدح حناجرنا بالدعم لأبناء هبة الكرامة وكافة الأسرى في سجون الاحتلال".

ودعت وسائل الإعلام إلى التواجد وتوثيق طرق التعذيب التي تعرض لها المعتقلين، كما دعت لإحضار الملاعق والأدوات التي أصبحت رمزا للحرية ضد الظلم.