  2. محليات
  3. أخبار محلية

عكا: تظاهرة أمام مركز الشرطة دعما لمعتقلي الهبة الشعبية الجمعة

تاريخ النشر: 28/09/2021 - 18:58

عكا: تظاهرة أمام مركز الشرطة دعما لمعتقلي الهبة الشعبية الجمعة
نشاط لدعم معتقلي الهبة بعكا (أرشيف عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

دعت اللجنة الشبابية لمتابعة معتقلي عكا إلى التظاهر أمام مركز الشرطة في المدينة يوم الجمعة القادم؛ وذلك دعما للشبان المعتقلين على خلفية الهبة الشعبية في أيار/ مايو الماضي.

وجاء في دعوة اللجنة الشبابية "استمرارا لنشاطاتنا السابقة الداعمة لأسرانا البواسل، ندعوكم يوم الجمعة في تمام الساعة 17:45 للتظاهر أمام مركز الشرطة في عكا ومن أمام مركز ’الشاباك’ هناك، لإيصال صوتنا أننا خلف أبناءنا وأننا لن نتركهم لوحدهم في سجون الاحتلال".

وأضافت "ستكون أول ربع ساعة مشاهد تمثيلية للتعذيب الذي تعرض له أبناءنا في سجون الاحتلال عند ’الشاباك’ الذي يدعي أننا نعيش في دولة ديمقراطية، ثم من بعدها ستصدح حناجرنا بالدعم لأبناء هبة الكرامة وكافة الأسرى في سجون الاحتلال".

ودعت وسائل الإعلام إلى التواجد وتوثيق طرق التعذيب التي تعرض لها المعتقلين، كما دعت لإحضار الملاعق والأدوات التي أصبحت رمزا للحرية ضد الظلم.

بودكاست عرب 48

#الهبة الشعبية
#اللجنة الشبابية لمتابعة معتقلي عكا
#مظاهرة

حوارات

يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"
يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"

2021-09-25

حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر
حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر

2021-09-18

د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية
د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية

2021-09-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إصابة شابة في جريمة إطلاق نار بالرامة
إصابة شابة في جريمة إطلاق نار بالرامة

2021-09-28

إصابات خطيرة إثر انهيار جدار على عمال بكفر كنا
إصابات خطيرة إثر انهيار جدار على عمال بكفر كنا

2021-09-28

أم الفحم: ارتفاع عدد الوفيات تأثرا بكورونا إلى 65
أم الفحم: ارتفاع عدد الوفيات تأثرا بكورونا إلى 65

2021-09-28

الأكثر قراءة

فلسطينيون يعثرون على سجل لعمليات الاحتلال قرب بدو

فلسطينيون يعثرون على سجل لعمليات الاحتلال قرب بدو

2021-09-27
جديدة المكر: قتيل ومصاب بحالة خطيرة في جريمة إطلاق نار

جديدة المكر: قتيل ومصاب بحالة خطيرة في جريمة إطلاق نار

2021-09-27
مصرع شاب من حيفا جراء استخدامه لمخدر

مصرع شاب من حيفا جراء استخدامه لمخدر "نايس غاي"

2021-09-27
خطاب بينيت في الأمم المتحدة: تجاهل للفلسطينيين وتوعد لإيران

خطاب بينيت في الأمم المتحدة: تجاهل للفلسطينيين وتوعد لإيران

2021-09-27
نابلس: مواجهات وتبادل إطلاق نار باقتحام لقبر يوسف

نابلس: مواجهات وتبادل إطلاق نار باقتحام لقبر يوسف

2021-09-27