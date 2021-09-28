  2. محليات
  3. أخبار محلية

"قضايا التعليم" تدعو المدارس لإحياء الذكرى الـ21 لهبة القدس والأقصى والتصدي للعنف

تاريخ النشر: 28/09/2021 - 10:09

"قضايا التعليم" تدعو المدارس لإحياء الذكرى الـ21 لهبة القدس والأقصى والتصدي للعنف
زيارة لضريح الشهيد رامي غرة في جت (أرشيف "عرب 48")
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

وجهت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي رسالةً إلى رؤساء السلطات المحلية العربية، ومديري أقسام التربية والتعليم فيها، ومديري ومديرات المدارس وأعضاء الهيئات التدريسية، بمناسبة إحياء الذكرى الـ21 لهبة القدس والأقصى، والتي تحلّ يوم الجمعة المقبل، في ظل استمرار تأثير تفشي جائحة كورونا في المدارس العربية.

ودعت اللجنة إلى إحياء الذكرى من خلال أنشطة تربوية عميقة تلائم ظروف المدارس، والمساهمة في تعريف الطلبة على أحداث الهبّة ومعانيها والأسباب التي قادت لاندلاعها وشهدائها، وإلى المشاركة في النشاطات المحلية والقطرية المتعلقة التي تُنظَّم على شرف هذه الذكرى من قبل الهيئات التمثيلية المسؤولة، والالتزام بمواقف وقرارات لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية الخاصة بالذكرى.

وأكدت أنه "على المربيين والمربيات أخذ دورهم/ن التربوي ومناقشة القضايا المتعلقة بالهويّة الوطنيّة".

وقال رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، د. شرف حسّان: " نحن نتوجه للمربيين والمربيات من خلال دورهم/ن التربوي وتناول الموضوع مع الطلاب ومناقشته بشكل عميق، وحثّهم على المبادرة للتعرف على أيام مختلفة متعلقة بتاريخنا وانتمائنا وإفساح المجال أمامهم للتعبير عن آرائهم ومواقفهم ومشاعرهم. والتربية للقيم ودراسة تاريخنا ومناقشة قضايا متعلقة بالهوية الوطنية والانتماء لا تقتصر على نشاطات لمرة واحدة. وعليه، نؤكد أنه إلى جانب إحياء ذكرى المناسبات الوطنية التي ندعو لإحيائها من الضروري دمج هذه المضامين في جميع مركبات العملية التربوية بما في ذلك مواضيع التدريس المختلفة Kوعلى مدار جميع أيام السنة الدراسية".

"التصدي لاستفحال الجريمة في المجتمع العربي"

وأشار حسّان إلى أنه "بحسب قرار لجنة المتابعة العليا فإن عنوان إحياء الذكرى هذا العام، هو التصدي لاستفحال الجريمة في المجتمع العربي إلى جانب العناوين المركزية المتعلقة بالذكرى. وتوجهنا لمديري ومديرات المدارس بتنظيم نشاطات مختلفة لإحياء الذكرى وربطها بموضوع العنف والجريمة في مجتمعنا العربي، بالإضافة إلى أخذ الدور التربوي وتناول الموضوع مع الطلاب ومناقشته بشكل عميق، وحثّهم على المبادرة للتعرف على أيام مختلفة متعلقة بتاريخنا وانتمائنا وإفساح المجال أمامهم للتعبير عن آرائهم ومواقفهم ومشاعرهم ".

دعوة الأهالي إلى أخذ دور فعال مع أبنائهم

ووجه رئيس اللجنة دعوة إلى الأهل لـ"مناقشة موضوع هبة القدس والأقصى مع أبنائهم وتخصيص وقت كاف لفعالية عائلية ذات معنى حول الموضوع كمشاهدة فيلم/ تقرير/ قصيدة أو نص أدبي ومناقشته المضامين معهم، أو حتى المشاركة بفعاليات لإحياء الذكرى. دور الأهالي التثقيفي في القضايا الوطنية هام جدًا بالذات في ظل غياب هذه المواضيع من المناهج الرسمية. هذا العام وبسبب إغلاق المدارس وانقطاع قسم كبير من الطلبة عن التعلم عن بعد، يبقى للأهل الدور الأساسي وربما الوحيد للتحدث مع الأبناء حول هذه القضايا الهامة".

بودكاست عرب 48

#هبة القدس والأقصى
#قضايا التعليم
#العنف والجريمة
#شرف حسان
#التعليم العربي

حوارات

يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"
يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"

2021-09-25

حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر
حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر

2021-09-18

د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية
د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية

2021-09-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إصابات خطيرة إثر انهيار جدار على عمال بكفر كنا
إصابات خطيرة إثر انهيار جدار على عمال بكفر كنا

2021-09-28

الشرطة تمنع وصول مصلين من أم الفحم وعكا إلى المسجد الأقصى
الشرطة تمنع وصول مصلين من أم الفحم وعكا إلى المسجد الأقصى

2021-09-28

حالة الطقس: أجواء خريفية معتدلة
حالة الطقس: أجواء خريفية معتدلة

2021-09-28

الأكثر قراءة

فلسطينيون يعثرون على سجل لعمليات الاحتلال قرب بدو

فلسطينيون يعثرون على سجل لعمليات الاحتلال قرب بدو

2021-09-27
جديدة المكر: قتيل ومصاب بحالة خطيرة في جريمة إطلاق نار

جديدة المكر: قتيل ومصاب بحالة خطيرة في جريمة إطلاق نار

2021-09-27
مصرع شاب من حيفا جراء استخدامه لمخدر

مصرع شاب من حيفا جراء استخدامه لمخدر "نايس غاي"

2021-09-27
خطاب بينيت في الأمم المتحدة: تجاهل للفلسطينيين وتوعد لإيران

خطاب بينيت في الأمم المتحدة: تجاهل للفلسطينيين وتوعد لإيران

2021-09-27
نابلس: مواجهات وتبادل إطلاق نار باقتحام لقبر يوسف

نابلس: مواجهات وتبادل إطلاق نار باقتحام لقبر يوسف

2021-09-27