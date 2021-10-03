  2. محليات
  3. أخبار محلية

منع "النواة التوراتية" من جباية رسوم الروضات في اللد

تاريخ النشر: 03/10/2021 - 10:38

منع "النواة التوراتية" من جباية رسوم الروضات في اللد
(توضيحية من اللد - أرشيف عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

صرحت اللجنة المركزية للجان أولياء أمور الطلاب في اللد أنه "جرى إخراج جمعية إلعاد - جمعية النواة التوراتية من إدارة الرسوم الشهرية للروضات في مدينة اللد، صباح اليوم الأحد.

وأوضحت اللجنة أن "الهستدروت أصدرت قرارا بأن جباية الرسوم الشهرية ليست من صلاحية معلمات الروضات وإنما من صلاحية اللجنة المركزية لأولياء أمور الطلاب. وأن البلدية تقرر، ودون استشارة الأهل بأن الحل الأمثل لجباية الرسوم هو بتوكيل جمعية إلعاد. وليس من صلاحية البلدية إقرار من يقوم بالجباية. بإمكان البلدية جباية رسوم السلة الثقافية والتأمين، فقط لا غير، أما رسوم الطعام وأي إضافات أخرى فهي من صلاحية لجنة أولياء الأمور فقط، كما ومن صلاحيتها اختيار طريقة الجباية".

وأكدت أن "البلدية تقوم وبشكل غير قانوني بإعطاء صلاحية الجباية لجمعية تابعة للنواة التوراتية، دون إعلام الأهل أو حتى توفير معلومات للعائلات حول من سيقوم بعملية الجباية. فقط بعد الدفع وصدور وصل، علمت لجنة أولياء الأمور أن اسم 'إلعاد' مكتوب على الوصل. وقامت لجنة أولياء الأمور المركزية، بدعم من عضوة بلدية اللد، فداء شحادة، بالتوجه والمطالبة بجلسة مع قسم التربية والتعليم".

فداء شحادة

وأكد عضوة بلدية اللد، فداء شحادة، لـ"عرب 48" أنه "جرى في الجلسة الاتفاق على اعتماد إحدى طرق الجباية: إصدار عطاء على يد لجنة أولياء الأمور حيث تقوم اللجنة باختيار الأفراد، أو وضع قائمة لجمعيات يتم الاتفاق معها لجمع الرسوم، إذ تختار كل روضة الجمعية الأنسب، أو كل روضة تقوم بانتخاب لجنة أولياء أمور مؤهلة لجباية الرسوم"، الأمر الذي أقرته اللجنة أيضا.

وختمت اللجنة المركزية للجان أولياء أمور الطلاب في اللد بالقول إن "تطورات دراماتيكية حدثت في موضوع جباية الرسوم الشهرية في الروضات بسبب الموقف الموحد للأهالي العرب وقيام أهالي طلاب الروضات اليهودية بالانضمام للموقف الرافض بأن تقوم جمعية إلعاد بجباية الرسوم الشهرية، وقيام الهستدروت بإعادة الصلاحية للمعلمات لجباية الرسوم لمدة عام. ولذلك من المهم التأكيد أنه بهذا العام يجب على الأهالي التنظيم وتأسيس لجنة بكل روضة تتابع أمور أبنائها وبناتها. ونحن في اللجنة المركزية سنقوم بورشات توعية في جميع المدارس والروضات عن أهمية لجان الأهالي".

بودكاست عرب 48

#اللد
#النواة التوراتية
#فداء شحادة
#روضات
#أمور الطلاب

حوارات

70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون
70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون

2021-10-02

يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"
يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"

2021-09-25

حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر
حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر

2021-09-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إصابة خطيرة لعامل سقط عليه حجر طوب في رمات غان
إصابة خطيرة لعامل سقط عليه حجر طوب في رمات غان

2021-10-03

محو جدارية الشهداء في أم الفحم.. شاهد: "أربعة مستعربين قاموا بإزالتها"
محو جدارية الشهداء في أم الفحم.. شاهد: "أربعة مستعربين قاموا بإزالتها"

2021-10-03

إضافة اللغة العربية للشارة الخضراء الخاصة بكورونا
إضافة اللغة العربية للشارة الخضراء الخاصة بكورونا

2021-10-03

الأكثر قراءة

بمسيرة مركزية في سخنين: اختتام فعاليات ذكرى هبة القدس والأقصى

بمسيرة مركزية في سخنين: اختتام فعاليات ذكرى هبة القدس والأقصى

2021-10-02
6 جرائم في حيفا منذ مطلع العام: مقتل مهران مغربي في إطلاق نار

6 جرائم في حيفا منذ مطلع العام: مقتل مهران مغربي في إطلاق نار

2021-10-02
بينيت وشبتاي يهددان بـ

بينيت وشبتاي يهددان بـ"مواجهة حازمة للاعتداءات" على عناصر الشرطة

2021-10-02
اشتباه بجريمة قتل: العثور على جثة امرأة قرب حيفا

اشتباه بجريمة قتل: العثور على جثة امرأة قرب حيفا

2021-10-02
زيارة عوائل وأضرحة الشهداء في عرابة وسخنين

زيارة عوائل وأضرحة الشهداء في عرابة وسخنين

2021-10-02