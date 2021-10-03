منع "النواة التوراتية" من جباية رسوم الروضات في اللد

صرحت اللجنة المركزية للجان أولياء أمور الطلاب في اللد أنه "جرى إخراج جمعية إلعاد - جمعية النواة التوراتية من إدارة الرسوم الشهرية للروضات في مدينة اللد، صباح اليوم الأحد.

وأوضحت اللجنة أن "الهستدروت أصدرت قرارا بأن جباية الرسوم الشهرية ليست من صلاحية معلمات الروضات وإنما من صلاحية اللجنة المركزية لأولياء أمور الطلاب. وأن البلدية تقرر، ودون استشارة الأهل بأن الحل الأمثل لجباية الرسوم هو بتوكيل جمعية إلعاد. وليس من صلاحية البلدية إقرار من يقوم بالجباية. بإمكان البلدية جباية رسوم السلة الثقافية والتأمين، فقط لا غير، أما رسوم الطعام وأي إضافات أخرى فهي من صلاحية لجنة أولياء الأمور فقط، كما ومن صلاحيتها اختيار طريقة الجباية".

وأكدت أن "البلدية تقوم وبشكل غير قانوني بإعطاء صلاحية الجباية لجمعية تابعة للنواة التوراتية، دون إعلام الأهل أو حتى توفير معلومات للعائلات حول من سيقوم بعملية الجباية. فقط بعد الدفع وصدور وصل، علمت لجنة أولياء الأمور أن اسم 'إلعاد' مكتوب على الوصل. وقامت لجنة أولياء الأمور المركزية، بدعم من عضوة بلدية اللد، فداء شحادة، بالتوجه والمطالبة بجلسة مع قسم التربية والتعليم".

فداء شحادة

وأكد عضوة بلدية اللد، فداء شحادة، لـ"عرب 48" أنه "جرى في الجلسة الاتفاق على اعتماد إحدى طرق الجباية: إصدار عطاء على يد لجنة أولياء الأمور حيث تقوم اللجنة باختيار الأفراد، أو وضع قائمة لجمعيات يتم الاتفاق معها لجمع الرسوم، إذ تختار كل روضة الجمعية الأنسب، أو كل روضة تقوم بانتخاب لجنة أولياء أمور مؤهلة لجباية الرسوم"، الأمر الذي أقرته اللجنة أيضا.

وختمت اللجنة المركزية للجان أولياء أمور الطلاب في اللد بالقول إن "تطورات دراماتيكية حدثت في موضوع جباية الرسوم الشهرية في الروضات بسبب الموقف الموحد للأهالي العرب وقيام أهالي طلاب الروضات اليهودية بالانضمام للموقف الرافض بأن تقوم جمعية إلعاد بجباية الرسوم الشهرية، وقيام الهستدروت بإعادة الصلاحية للمعلمات لجباية الرسوم لمدة عام. ولذلك من المهم التأكيد أنه بهذا العام يجب على الأهالي التنظيم وتأسيس لجنة بكل روضة تتابع أمور أبنائها وبناتها. ونحن في اللجنة المركزية سنقوم بورشات توعية في جميع المدارس والروضات عن أهمية لجان الأهالي".