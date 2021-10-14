التحريض ضد العرب في النقب: تحذير من هدم المنازل والتهجير ودعوة للتظاهر

حذرت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب من ازدياد وتيرة الترحيل والتهجير وهدم البيوت العربية، وقررت تنظيم مظاهرة للدفاع عن حقوق المواطنين العرب والمطالبة بالاعتراف بالقرى مسلوبة الاعتراف إسرائيليا، يوم 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.

وصرحت اللجنة أنها ناقشت، أمس الأربعاء، "حملة التحريض العنصرية المنفلتة ضد الأهل في النقب التي تقودها عصابة من العنصريين والفاشيين لنزع الشرعية عن الأهل في النقب وتسهيل تنفيذ مخططات الترحيل والتهجير وهدم البيوت".

وأضافت أنها عقدت اجتماعها الأول "بعد وفاة الراحل النائب سعيد الخرومي، إذ افتتح الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد على روح القائد النائب سعيد الخرومي وتلاوة الفاتحة".

وأكدت لجنة التوجيه أنها إذ "نستنكر هذه الحملة المسعورة فإننا نؤكد أننا في النقب أصحاب بئر السبع الأصليين، والتي كانت حتى الاحتلال في شهر /تشرين الأول/ أكتوبر 1948 كل سكانها عرب دون استثناء حتى تم تهجيرهم إبان النكبة، والآن بئر السبع أصبحت مدينة مختلطة، إذ يؤمها يوميات عشرات الآلاف ويقطنها الآلاف".

وفي غضون ذلك، دعت لجنة التوجيه "الشباب النقباوي" إلى أن "يكون سفراء لإسلامهم وعروبتهم بتصرفهم الحضاري". وأكدت لجنة رفضها لـ"أي تصرف لا يمثل عاداتنا العربية وأخلاقنا الإسلامية، وأن أي سلوك منحرف يشكل سهام في يد أعداء مجتمعنا".

هذا، وشددت لجنة التوجيه على التحذير "من ازدياد وتيرة الترحيل والتهجير وهدم البيوت"، ودعت إلى "رد واسع من خلال المشاركة في مظاهرة الوفاء لروح المرحوم سعيد الخرومي، دفاعا عن حقوقنا الشرعية في الاعتراف بقرانا وحقنا في الحياة الحرة الكريمة على أرض الآباء، وذلك يوم الخميس 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 الساعة 11:00 أمام مجمع المكاتب الحكومية في مدينة بئر السبع".