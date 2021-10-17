إيقاد شعلة الحرية الـ427 بالعراقيب إسنادا للشيخ رائد صلاح

أوقدت قرية العراقيب، مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير، والتي هدمتها السلطات الإسرائيلية للمرة 193 على التوالي في منطقة النقب، جنوبي البلاد، مساء أمس السبت، شعلة الحرية الـ427، والتي ترمز إلى عدد الأيام التي قضاها رئيس الحركة الإسلامية (الشمالية) المحظورة إسرائيليا، الشيخ رائد صلاح في السجون الإسرائيلية، لغاية الآن.

وأوقد الشعلة الشيخ حسين أبو هاني من مدينة رهط، مشيدا بمبادرة أهل العراقيب لمؤازرة الشيخ صلاح للمرة الرابعة عشرة على التوالي.

وقال شيخ العراقيب، صياح الطوري، إنه "عاهدنا وأوفينا بالعهد منذ دخول الشيخ رائد صلاح السجن، سجن الظلم والظالمين، عاهدنا أنه في كل مساء اليوم السادس عشر من كل شهر أن نوقد شعلة الحرية دعما للشيخ رائد لأنه يدفع ثمن مواقف العزة والشرف، دفاعا عن قضايا الأمة العربية والإسلامية وعن شبعنا الفلسطيني، ونسأل الله الفرج العاجل له ولكافة الأسرى المظلومين".

قال عضو لجنه الدفاع عن العراقيب، عزيز صياح الطوري أبو مديغم، إنه "سنستمر في إضاءة شعلة الحرية في كل شهر، حتى يتم تحرير شيخ الأقصى، ونشكر كل من ساهم وشارك في إيقاد الشعلات، لغاية الآن".

هذا، وتنظم اللجنة الشعبية في قرية العراقيب هذه الفعالية للمرة الرابعة عشر على التوالي منذ دخول الشيخ صلاح إلى السجن، يوم 16 أي/ أغسطس 2020، إذ اعتادت على إيقاد شعلة الحرية في السادس عشر من كل شهر، إسنادا له وتقديرا لدوره في نصرة قضايا شعبه وفي مقدمتها قضية النقب ولا سيّما قرية العراقيب التي تعاني الهدم والملاحقات الإسرائيلية.