  2. محليات
  3. أخبار محلية

إيقاد شعلة الحرية الـ427 بالعراقيب إسنادا للشيخ رائد صلاح

تاريخ النشر: 17/10/2021 - 09:09

إيقاد شعلة الحرية الـ427 بالعراقيب إسنادا للشيخ رائد صلاح
إيقاد الشعلة في العراقيب، الليلة الماضية (تصوير هيئة الدفاع عن الشيخ صلاح)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أوقدت قرية العراقيب، مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير، والتي هدمتها السلطات الإسرائيلية للمرة 193 على التوالي في منطقة النقب، جنوبي البلاد، مساء أمس السبت، شعلة الحرية الـ427، والتي ترمز إلى عدد الأيام التي قضاها رئيس الحركة الإسلامية (الشمالية) المحظورة إسرائيليا، الشيخ رائد صلاح في السجون الإسرائيلية، لغاية الآن.

وأوقد الشعلة الشيخ حسين أبو هاني من مدينة رهط، مشيدا بمبادرة أهل العراقيب لمؤازرة الشيخ صلاح للمرة الرابعة عشرة على التوالي.

وقال شيخ العراقيب، صياح الطوري، إنه "عاهدنا وأوفينا بالعهد منذ دخول الشيخ رائد صلاح السجن، سجن الظلم والظالمين، عاهدنا أنه في كل مساء اليوم السادس عشر من كل شهر أن نوقد شعلة الحرية دعما للشيخ رائد لأنه يدفع ثمن مواقف العزة والشرف، دفاعا عن قضايا الأمة العربية والإسلامية وعن شبعنا الفلسطيني، ونسأل الله الفرج العاجل له ولكافة الأسرى المظلومين".

قال عضو لجنه الدفاع عن العراقيب، عزيز صياح الطوري أبو مديغم، إنه "سنستمر في إضاءة شعلة الحرية في كل شهر، حتى يتم تحرير شيخ الأقصى، ونشكر كل من ساهم وشارك في إيقاد الشعلات، لغاية الآن".

هذا، وتنظم اللجنة الشعبية في قرية العراقيب هذه الفعالية للمرة الرابعة عشر على التوالي منذ دخول الشيخ صلاح إلى السجن، يوم 16 أي/ أغسطس 2020، إذ اعتادت على إيقاد شعلة الحرية في السادس عشر من كل شهر، إسنادا له وتقديرا لدوره في نصرة قضايا شعبه وفي مقدمتها قضية النقب ولا سيّما قرية العراقيب التي تعاني الهدم والملاحقات الإسرائيلية.

اقرأ/ي أيضًا | هدم العراقيب للمرة 193

بودكاست عرب 48

#رائد صلاح
#العراقيب
#النقب
#حظر الحركة الإسلامية

إيقاد شعلة الحرية الـ427 بالعراقيب إسنادا للشيخ رائد صلاح

إيقاد شعلة الحرية الـ427 بالعراقيب إسنادا للشيخ رائد صلاح

إيقاد شعلة الحرية الـ427 بالعراقيب إسنادا للشيخ رائد صلاح

إيقاد شعلة الحرية الـ427 بالعراقيب إسنادا للشيخ رائد صلاح

حوارات

د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"
د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"

2021-10-16

د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية
د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية

2021-10-09

70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون
70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون

2021-10-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مصرع سائق دراجة هوائية بحادث طرق قرب نتانيا
مصرع سائق دراجة هوائية بحادث طرق قرب نتانيا

2021-10-17

حالة الطقس: أجواء خريفية مائلة للبرودة
حالة الطقس: أجواء خريفية مائلة للبرودة

2021-10-17

الناصرة: إصابة شاب في جريمة إطلاق نار
الناصرة: إصابة شاب في جريمة إطلاق نار

2021-10-16

الأكثر قراءة

تقرير: اتهامات لعباس بوضع عراقيل أمام صفقة تبادل أسرى بين

تقرير: اتهامات لعباس بوضع عراقيل أمام صفقة تبادل أسرى بين "حماس" وإسرائيل

2021-10-16
قلنسوة: إخلاء المئات من مجمع تجاري إثر اندلاع حريق

قلنسوة: إخلاء المئات من مجمع تجاري إثر اندلاع حريق

2021-10-16
انخفاض في معدل تجنيد البدو في جيش الاحتلال الإسرائيلي

انخفاض في معدل تجنيد البدو في جيش الاحتلال الإسرائيلي

2021-10-16
كذبة سلامة الحكومة الإسرائيلية

كذبة سلامة الحكومة الإسرائيلية

2021-10-16
تأجيل البت بمنح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي إلى شباط المقبل

تأجيل البت بمنح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي إلى شباط المقبل

2021-10-16