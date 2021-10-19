مداهمة محال تجارية في الرامة وساجور بشبهة العمل لصالح جهات إجرامية

داهمت قوات الشرطة وعناصر من الوحدة المركزية للتحقيق في لواء الشمال بالتعاون مع هيئات أخرى لتطبيق القانون عدة محال تجارية في قريتي الرامة وساجور بشبهة العمل لصالح جهات إجرامية، أمس الإثنين.

وتم إصدار أمر إغلاق لمخبز وتنفيذ أوامر من المحكمة وتحرير مخالفات قدرها عشرات آلاف الشواقل للمحال التجارية، وفتح تحقيق حول تشغيل مقيم دون تصريح، وإصدار رواتب وهمية، ومخالفات أخرى في مجال الضرائب وضريبة الدخل والتأمين الوطني وضريبة القيمة المضافة. كما تم ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك وتم لإتلافها لضمان صحة الجمهور، وفقا لادعاء الشرطة.

وأضافت الشرطة أنه "شارك في النشاط الوحدة التكتيكية التابعة لشرطة 'حرس الحدود' والنيابة العامة في لواء حيفا ووزارة الصحة ووزارة الاقتصاد والسلطة لحماية المستهلك والتأمين الوطني وضريبة القيمة المضافة وشركة الكهرباء".

وشددت الشرطة بأنها "ستواصل النشاط ضد المنظمات الإجرامية والمتعاونين معها مستخدمة كافة الوسائل المتاحة أمامها بالتعاون مع جميع الجهات والمكاتب الحكومية".