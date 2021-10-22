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"أم الفحم أقوى من الإجرام": دعوة للمشاركة في جمعة الغضب 13

تاريخ النشر: 22/10/2021 - 08:52

"أم الفحم أقوى من الإجرام": دعوة للمشاركة في جمعة الغضب 13
مظاهرة للحراك الفحماوي الموحد (أرشيف عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

دعا الحراك الفحماوي الموحد في أم الفحم أهالي المدينة والمنطقة إلى أداء صلاة الجمعة اليوم في ساحة بلدية أم الفحم، والمشاركة الفاعلة بمظاهرة "جمعة الغضب 13"، تحت شعار "أم الفحم أقوى من الإجرام".

ومن المقرر أن تجوب المظاهرة ضد العنف والجريمة شوارع أم الفحم، استكمالا للفعاليات والنشاطات التي نظمها الحراك الفحماوي الموحد ضد جرائم القتل التي ازدادت في المدينة والمجتمع العربي.

وفي سياق متصل، أعلنت بلدية أم الفحم الإضراب العام والشامل في المدينة، أمس الخميس، احتجاجا على جرائم القتل، علما بأن المدينة شهدت خلال 24 ساعة، جريمتَي قتل.

وسجلت 8 جرائم قتل في مدينة أم الفحم منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم دون أن تفك الشرطة رموز الجرائم، وبلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام 2021 ولغاية اليوم 91 قتيلا بينهم 13 امرأة، علما بأن الحصيلة لا تشمل جرائم القتل في منطقتي القدس وهضبة الجولان المحتلتين.

ويشهد المجتمع العربيّ تصاعدا في أعمال العنف والجريمة في الآونة الأخيرة، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في محاربة الظاهرة المستفحلة.

بودكاست عرب 48

#أم الفحم
#العنف والجريمة
#جرائم القتل
#الحراك الفحماوي الموحد

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