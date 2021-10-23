  2. محليات
  3. أخبار محلية

احتجاجا على الجريمة: تظاهرة وإغلاق شارع أمام شرطة مسغاف

تاريخ النشر: 23/10/2021 - 16:44

احتجاجا على الجريمة: تظاهرة وإغلاق شارع أمام شرطة مسغاف
من التظاهرة الاحتجاجية أمام شرطة "مسغاف"، اليوم
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

نظمت مساء اليوم، السبت، تظاهرة احتجاجية أمام مركز شرطة "مسغاف" تنديدا بالعنف وجرائم القتل المستفحلة في المجتمع العربي في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في لجم الظاهرة التي باتت تهدد مجتمعا بأكمله.

ورفع المتظاهرون في التظاهرة الأعلام السوداء ولافتات منددة بالعنف والجريمة وتقاعس الشرطة وأخرى حملت صورا لضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي.

وأغلق المتظاهرون الشارع أمام حركة السير في مفرق "مسغاف"، وأطلقوا هتافات احتجاجا على استفحال العنف وجرائم القتل في ظل تواطؤ الشرطة مع عصابات الإجرام.

وقبل وقت قصير من انطلاق التظاهرة الاحتجاجية وقعت جريمة قتل في مدينة يافا راح ضحيتها الشاب عبد قزاز إثر تعرضه لإطلاق نار في الميناء، وسبقها بساعات إصابة 3 شبان من الناصرة بجروح وصفت حالة اثنان منهم بالخطيرة من جراء تعرضهم للطعن.

وجاءت هذه التظاهرة بدعوة من لجنة المتابعة واللجان الشعبية والسلطات المحلية في منطقة البطوف (سخنين ودير حنا وعرابة) من أجل مطالبة الشرطة بالكف عن تقاعسها في مكافحة الجريمة، سيما وأنها قادرة ولكنها غير معنية بوقف شلال الدم في مجتمعنا؛ حسب ما جاء في بيان مشترك.

وفي سياق الاحتجاج على العنف والجريمة وتقاعس الشرطة، نظمت بالأمس تظاهرتين احتجاجيتين في الناصرة وأم الفحم وسط مشاركة المئات من المتظاهرين.

هذا، ويشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا في جرائم القتل، إذ ارتفعت حصيلة الضحايا منذ مطلع العام 2021 ولغاية الآن إلى 93 قتيلا بينهم 13 امرأة؛ علمًا بأن الحصيلة لا تشمل جرائم القتل في منطقتي القدس وهضبة الجولان المحتلتين.

بودكاست عرب 48

#مظاهرة
#تقاعس الشرطة
#العنف والجريمة
#جرائم القتل
#البطوف
#سخنين
#عرابة
#دير حنا
#مسغاف

احتجاجا على الجريمة: تظاهرة وإغلاق شارع أمام شرطة مسغاف

احتجاجا على الجريمة: تظاهرة وإغلاق شارع أمام شرطة مسغاف

احتجاجا على الجريمة: تظاهرة وإغلاق شارع أمام شرطة مسغاف

احتجاجا على الجريمة: تظاهرة وإغلاق شارع أمام شرطة مسغاف

احتجاجا على الجريمة: تظاهرة وإغلاق شارع أمام شرطة مسغاف

حوارات

د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"
د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"

2021-10-16

د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية
د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية

2021-10-09

70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون
70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون

2021-10-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

قتيل في جريمة إطلاق نار في ميناء يافا
قتيل في جريمة إطلاق نار في ميناء يافا

2021-10-23

التجمّع يدين قرارات الاحتلال ضد المؤسسات الأهلية الفلسطينية
التجمّع يدين قرارات الاحتلال ضد المؤسسات الأهلية الفلسطينية

2021-10-23

مؤسسات المجتمع المدني تدين تصنيف الاحتلال 6 منظمات على أنها "إرهابية"
مؤسسات المجتمع المدني تدين تصنيف الاحتلال 6 منظمات على أنها "إرهابية"

2021-10-23

الأكثر قراءة

الاحتلال يصنّف ست مؤسسات حقوقية فلسطينية على أنها

الاحتلال يصنّف ست مؤسسات حقوقية فلسطينية على أنها "إرهابية"

2021-10-22
تقرير: الموقوفون في تركيا أقرّوا

تقرير: الموقوفون في تركيا أقرّوا "بالتواصل مع وكلاء للموساد"

2021-10-22
ممثّل أميركي يقتل مديرة التصوير بمسدّس خلّبي!

ممثّل أميركي يقتل مديرة التصوير بمسدّس خلّبي!

2021-10-22

"جمعة الغضب 13": مظاهرة ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة في أم الفحم

2021-10-22
3 إصابات إحداها خطيرة في حادث طرق قرب عرابة

3 إصابات إحداها خطيرة في حادث طرق قرب عرابة

2021-10-22