اعتقال شيخ وطبيب على خلفية وفاة امرأة بتل السبع

اعتقلت الشرطة، الليلة الماضية، شيخا وطبيبا (64 و32 عاما) من قرية تل السبع في منطقة النقب، جنوبي البلاد، على خلفية وفاة امرأة (26 عاما)، أول من أمس.

وبحسب الشبهات فإن شيخا "يعمل في علاج وطرد الجن من الجسم" قام بعلاجها وخلال العلاج تدهورت حالتها الصحية. ووفقا للشرطة فإنها تلقت بلاغا عن نقل الشابة إلى عيادة محلية في تل السبع، وهناك أقر الطبيب وفاتها.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات وفاة الشابة، ونقلت إلى معهد الطب العدلي في أبو كبير.

وجرى توقيف زوج المرأة على ذمة التحقيق، وجمع شهادات ومن عدد من أقاربها.

هذا، ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في بئر السبع بطلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبهين على ذمة التحقيق.