إصابة بالغة الخطورة في حادث عمل بالبعينة نجيدات

أصيب عامل (55 عاما) بجروح وصفت بأنها بالغة الخطورة في حادث عمل بقرية البعينة نجيدات، صباح اليوم الخميس.

وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية للمصاب في مكان الحادث، ونقلته بواسطة مروحية طبية إلى مستشفى "رمبام" في حيفا نظرا لخطورة الإصابة.

وقال المسعف محمد سليمان من "إسعاف الشفاء" لـ"عرب 48" إن "العامل يعاني إصابة في الرأس. قدمنا له العلاجات الأولية في مكان الحادث، وتم نقله بواسطة مروحية إلى مستشفى رمبام".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

هذا، ومما يُذكر أن حوادث العمل ازدادت خلال الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من الضفة ومناطق الـ48، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، بالإضافة إلى غياب وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال في أماكن العمل.