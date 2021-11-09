"وكيل سري" يوقع بتجار أسلحة في المجتمع العربي

أوقع وكيل سري للشرطة عمل تحت غطاء "عضو في منظمة إجرامية" تزود رؤساء عصابات الإجرام بالسلاح، بكبار تجار الأسلحة في المجتمع العربي.

ومن بين المعتقلين جندي بالجيش الإسرائيلي وطالب في الصف الحادي عشر وآخر عمره 13 عاما.

ووفقا للشرطة فإنه بعد عام من تشغيل "وكيل سري" داخل المجتمع العربي تم، اليوم، إلقاء القبض على 65 من أكبر تجار الأسلحة في البلدات العربية وخاصة في منطقة الجليل، شمالي البلاد، وسيجري اعتقال 13 آخرين في الأيام القريبة.

وأضافت أنه ضبطت 40 بندقية و13 مسدسا ورشاشين من نوع "ماغ" وعبوتين ناسفتين بنظام تشغيل خليوي جاهزة للعمل، مشيرة إلى أن "الوكيل السري"، وهو مجرم سابق، عمل تحت غطاء "عضو في منظمة إجرامية" تزود "الرؤساء الكبار" بالسلاح وجمع الأدلة، وقام بشراء الأسلحة.

وأوضحت أنه في هذا الصباح، داهم 1600 شرطي بينهم أفراد من وحدة "حرس الحدود" وقوات خاصة، وحتى الآن تمّ إلقاء القبض على 64 مشتبها من 25 بلدة: سكان طمرة والناصرة وعيلوط ويافة الناصرة وكابول - تمّ القاء القبض على شخص وأبنائه الثلاثة الذين فتحوا محلًا تجاريًا عائليًا لتجارة الأسلحة غير القانونية، شفاعمرو وساجور ودالية الكرمل وعسفيا وأم الفحم وزلفة وطلعة عارة وطمرة وبسمة طبعون وإبطن والفريديس ويركا وكفر ياسيف وقلنسوة والطيبة وقرى شرقي القدس.