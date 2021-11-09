  2. محليات
  3. أخبار محلية

"وكيل سري" يوقع بتجار أسلحة في المجتمع العربي

تاريخ النشر: 09/11/2021 - 10:19

"وكيل سري" يوقع بتجار أسلحة في المجتمع العربي
(تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أوقع وكيل سري للشرطة عمل تحت غطاء "عضو في منظمة إجرامية" تزود رؤساء عصابات الإجرام بالسلاح، بكبار تجار الأسلحة في المجتمع العربي.

ومن بين المعتقلين جندي بالجيش الإسرائيلي وطالب في الصف الحادي عشر وآخر عمره 13 عاما.

ووفقا للشرطة فإنه بعد عام من تشغيل "وكيل سري" داخل المجتمع العربي تم، اليوم، إلقاء القبض على 65 من أكبر تجار الأسلحة في البلدات العربية وخاصة في منطقة الجليل، شمالي البلاد، وسيجري اعتقال 13 آخرين في الأيام القريبة.

وأضافت أنه ضبطت 40 بندقية و13 مسدسا ورشاشين من نوع "ماغ" وعبوتين ناسفتين بنظام تشغيل خليوي جاهزة للعمل، مشيرة إلى أن "الوكيل السري"، وهو مجرم سابق، عمل تحت غطاء "عضو في منظمة إجرامية" تزود "الرؤساء الكبار" بالسلاح وجمع الأدلة، وقام بشراء الأسلحة.

وأوضحت أنه في هذا الصباح، داهم 1600 شرطي بينهم أفراد من وحدة "حرس الحدود" وقوات خاصة، وحتى الآن تمّ إلقاء القبض على 64 مشتبها من 25 بلدة: سكان طمرة والناصرة وعيلوط ويافة الناصرة وكابول - تمّ القاء القبض على شخص وأبنائه الثلاثة الذين فتحوا محلًا تجاريًا عائليًا لتجارة الأسلحة غير القانونية، شفاعمرو وساجور ودالية الكرمل وعسفيا وأم الفحم وزلفة وطلعة عارة وطمرة وبسمة طبعون وإبطن والفريديس ويركا وكفر ياسيف وقلنسوة والطيبة وقرى شرقي القدس.

بودكاست عرب 48

#أسلحة
#العنف والجريمة
#بلدات عربية
#شرطة
#وكيل سري

حوارات

المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  
المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  

2021-10-30

"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب
"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب

2021-10-23

د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"
د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"

2021-10-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

سبعة أعوام على استشهاد خير الدين حمدان من كفر كنا
سبعة أعوام على استشهاد خير الدين حمدان من كفر كنا

2021-11-09

أبو شحادة يلتقي وزيري الداخلية والتعليم العالي في الأردن لمتابعة قضايا الطلاب
أبو شحادة يلتقي وزيري الداخلية والتعليم العالي في الأردن لمتابعة قضايا الطلاب

2021-11-09

حالة الطقس: حار وجاف حتى السبت
حالة الطقس: حار وجاف حتى السبت

2021-11-09

الأكثر قراءة

وفاة الفنان ألبير مرعب

وفاة الفنان ألبير مرعب

2021-11-08
محاكمة أسرى الجلبوع..

محاكمة أسرى الجلبوع.. "وضعهم سيء ودون أكل وشرب"

2021-11-08
عدوان إسرائيلي يستهدف مواقع في سورية

عدوان إسرائيلي يستهدف مواقع في سورية

2021-11-08
إسرائيل تجسست على ناشطين حقوقيين والخارجية الفلسطينية بواسطة

إسرائيل تجسست على ناشطين حقوقيين والخارجية الفلسطينية بواسطة "بيغاسوس"

2021-11-08
حملة اعتقالات واسعة في طمرة

حملة اعتقالات واسعة في طمرة

2021-11-08