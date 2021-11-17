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الشرطة تداهم شركة يشتبه بأنها توفر سيارات وقروض لعناصر إجرامية

تاريخ النشر: 17/11/2021 - 09:02

الشرطة تداهم شركة يشتبه بأنها توفر سيارات وقروض لعناصر إجرامية
(تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

داهمت الشرطة الإسرائيلية خلال حملة مشتركة مع "سلطات تطبيق القانون" شركة يشتبه بأنها توفر سيارات فاخرة لعناصر إجرامية ومنح قروض وخطوط ائتمان في إطار محاربة المنظمات الإجرامية، صباح اليوم الأربعاء.

ووفقا للشرطة فإن حجم المخالفات، بحسب الاشتباه، وصل إلى نصف مليار شيكل.

وأعلنت قوات الشرطة انها ضبطت، خلال المداهمة، للشرطة في منطقة "غليلوت"، وسط البلاد، عشرات السيارات على ساحات الشركة، إضافة إلى ضبط أكثر من عشر سيارات فاخرة في منازل عناصر إجرامية ومعاونيهم في منطقة وسط البلاد.

وجرى فتح ملف للتحقيق بعد ظهور شبهات حول استخدام عناصر إجرامية لسيارات الشركة لتجنب أي مداهمة اقتصادية عليهم، والمصادرة أو إبلاغ السلطات الضريبية.

وأشارت الشرطة إلى أن "العناصر الإجرامية قامت بـ'شراء' السيارة على أقساط عديدة، مع بقائها مسجلة لدى الشركة طوال فترة السداد. كما أن هناك شبهات في أن الشركة تعمل كنوع من 'البنوك' وفتح' حسابات' لإيداع الأموال والتحويلات والمعاملات المالية المختلفة التي تتم سرا دون أي إشراف أو تنظيم. وتم إلقاء القبض على عدد من مالكي الشركة ومشتبه بهم آخرين".

ومما يذكر أن الشرطة تواصل حملاتها في بلدات عربية، إذ اعتقلت أمس، الثلاثاء، تسعة أشخاص وأوقفت خمسة آخرين للتحقيق من كفر مندا، وصادرت أموال وسيارات خلال حملة مشتركة مع "سلطات تطبيق القانون" ضد مشتبهين بالقرية، بادعاء ارتكاب مخالفات ضريبية تقدر بعشرات ملايين الشواقل بواسطة إصدار فواتير وشركات وهمية. كما نفذت حملات أخرى في عرابة البطوف ويركا والرامة وساجور.

بودكاست عرب 48

#شرطة
#مدتهمات
#عناصر إجرامية
#سلطات تطبيق القانون

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