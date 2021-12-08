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جمعية الجليل تستعد لمؤتمر دولي عن المياه والطاقة

تاريخ النشر: 08/12/2021 - 11:23

جمعية الجليل تستعد لمؤتمر دولي عن المياه والطاقة
من المؤتمر العلمي السنوي لجمعية الجليل (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

يعقد معهد البحوث التطبيقية في جمعية الجليل بالتعاون مع شركة "مكوروت" وشركات ناشئة وكلية "براودة" مؤتمرًا دوليًا في مجاليّ المياه والطاقة، يومي 15 و16 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، في المُجمّع الصناعي بمدينة الناصرة. ويهدف المؤتمر إلى عرض المعلومات والمعرفة في طليعة العلوم والتكنولوجيا والهندسة في هذين المجالين.

وأشارت جمعية الجليل إلى أن المؤتمر سيتضمن في اليوم الأول جلسة افتتاحية، إذ سيتحدث فيها ممثلون عن معهد البحوث التطبيقية في جمعية الجليل، ووزارة العلوم، وجامعة حيفا، وأيضا ممثل عن عائلة رئيسة قسم المشاريع البيئية في وزارة العلوم في سنوات التسعين، الراحلة د. مريم فالدمان. وقررت إدارة المعهد، في هذا السياق، تكريم فالدمان تقديرا لمساهمتها ودعمها الكبير لمعهد البحوث التطبيقية في جمعية الجليل منذ بداية مساره، بتسمية المؤتمر "أبحاث المياه والطاقة على اسم الراحلة الدكتورة مريم فالدمان". وستتبع الجلسة سلسلة من المداخلات والمحاضرات التقنية تلقيها مجموعة من الخبراء في مجاليّ المياه والطاقة.

ونوهت أن اليوم الثاني للمؤتمر، سيكون عبارة عن ورشة عمل تستهدف مجتمعات الممارسة في المشروع الدولي ULTIMATE، مع التركيز على المياه والطاقة واستخراج المواد ذات القيمة الاقتصادية من النفايات السائلة الصناعية - الزراعية المعاد تدويرها. وتشمل ورشة العمل هذه محاضرات قصيرة يقدمها ممثل مشروع ULTIMATE، المدعوم من الاتحاد الأوروبي، وباحثو المعهد، وشركة مكوروت، والشركات الناشئة (Agrobics من إسرائيل وGtG من اليونان).

وختمت جمعية الجليل بالقول إن "المتحدثين الرئيسين في المؤتمر هم باحثون مشهورون عالميًا في مجالات المياه والطاقة من الولايات المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا، واليونان، وبريطانيا وإسرائيل. كما سيشارك في المؤتمر متخذو القرارات، والوزارات الحكومية، ومؤسسات المياه، واتحادات المدن، والشركات الهندسية في هذا المجال، إضافة إلى أصحاب المصالح الصناعية - الزراعية مثل معاصر الزيتون ومصانع النبيذ والألبان وغيرها".

بودكاست عرب 48

#جمعية الجليل
#المياه والطاقة
#مؤتمرات
#معهد البحوث التطبيقية

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