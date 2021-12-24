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إقرار ميزانية مجلس الرينة للعام 2022

تاريخ النشر: 24/12/2021 - 08:29

إقرار ميزانية مجلس الرينة للعام 2022
جلسة مجلس الرينة، مساء أمس
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

صدّق المجلس المحلي في قرية الرينة على ميزانية العام 2022، أمس الخميس، إذ بلغ حجم الميزانية العامة 112.6 مليون شيكل، وبلغَ الفائض من ميزانية العام الماضي 500 ألف شيكل.

وأكد رئيس المجلس المحلي، جميل بصول، أن "هذا إنجاز غير مسبوق يُحسب لحُسن وجودة الإدارة بالمنظومة الإدارية والقانونية في المجلس المحلي وأقسامه، وسيتم توظيف واستغلال هذا الفائض لإقامة مشاريع حيوية جديدة".

وأشار إلى أن "هذه الميزانية كُرسَّت للإنفاق على مشاريع ومُنشآت ضخمة وبُنى تحتية واسعة التي تم إنجازها والتي قيد التنفيذ، إضافةً لرفع ميزانية التربية والتعليم أولى اهتمامات الإدارة".

وشارك في الجلسة 12 عضوا من اصل 13، صوَّت 11 منهم إلى جانب إقرار الميزانية، بعد أن ناقش رئيس وأعضاء المجلس بنود الميزانية مع محاسب المجلس والمحاسبة المرافقة ومديري الأقسام المختلفة.

وتطرقت المحاسبة المرافقة، في الجلسة، إلى عمل المجلس المحلي والتزامه بإنجاح خطة الإشفاء، إذ سينتقل المجلس في مطلع العام 2022 إلى "خطة إقلاع"، وهي خطة تقدمها وزارة الداخلية للسلطات المحلية بهدف تجنيد مصادر عديدة للميزانيات من أجل النهوض بمشاريع تخدم الجمهور.

وختم رئيس المجلس المحلي بمباركته على إقرار الميزانية بعد مناقشتها من قبل أعضاء المجلس، وأثنى على عملهم وجهودهم من أجل البلد، مؤكدا أن "ميزانية هذا العام شملت عدة مشاريع ومخططات بالتعاون مع مديري الأقسام ومحاسب المجلس من أجل تقديم كل ما هو أفضل لأهلنا في الرينة".

بودكاست عرب 48

#الرينة
#ميزانيات
#سلطات محلية
#جميل بصول

إقرار ميزانية مجلس الرينة للعام 2022

إقرار ميزانية مجلس الرينة للعام 2022

إقرار ميزانية مجلس الرينة للعام 2022

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