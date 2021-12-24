الناصرة: الآلاف في مسيرة عيد الميلاد

نظمت بعد ظهر اليوم، الجمعة، المسيرة الاحتفالية التقليدية السنوية بعيد الميلاد المجيد، في مدينة الناصرة، بمشاركة الآلاف من المحتفلين.

وانطلق موكب المسيرة عند الساعة الثالثة من محاذاة مقام السيدة العذراء في حي العمال العرب، يتقدّمه عدد من الشخصيات الدينية والاجتماعية والسياسية، على أن يتجّه إلى الشارع الرئيسي لمدينة الناصرة (شارع بولس السادس) مرورا بمنطقة "ديانا"، وصولا إلى شارع الكازانوفا في مركز المدينة، حيث تقام منصة مخصصة لهذا الاحتفال.



واصطفّ المشاركون على طول الشارع الرئيسي وعرضه.

ومن المقرر أن يلقي رئيس البلدية، علي سلام، ورئيس أبرشية عكا وحيفا والناصرة وسائر الجليل، المطران يوسف متى، كلمات التهنئة بالعيد، بعد وصول موكب المسيرة إلى الكازانوفا، ثم يقام حفل ميلادي تتخلله تراتيل وأغاني الميلاد، قبل أن تضيء الألعاب النارية سماء المدينة.

ويشارك في المسيرة التقليدية اليوم العديد من الفرق الكشفية والجمعيات الخيرية والمؤسسات الدينية والاجتماعية، وتتقدّم كل مجموعة مركبة ضخمة مزينة بمختلف أنواع الزينة ورموز العيد مثل "سانتا كلوز"، والمذود والخراف والنجوم والأضواء على مختلف أنواعها وأشكالها.

من المسيرة

وأغلقت الشرطة الشوارع التي تمرّ منها المسيرة، على أن يعاد فتحها عند التاسعة مساء.

وخصّصت بلدية الناصرة العديد من مواقف السيارات عند مداخل المدينة من جميع الجهات، للضيوف الوافدين إلى المدينة من كل أنحاء البلاد، وتقوم بتشغيل عشرات الحافلات لنقل الزائرين من هذه المواقف إلى موقع الحدث في مركز المدينة.